Aditya Raharja

Adityamax

Aditya Raharja
2条评论
可靠性
88
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 470%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
395
盈利交易:
335 (84.81%)
亏损交易:
60 (15.19%)
最好交易:
4 279.00 USD
最差交易:
-4 638.00 USD
毛利:
139 582.49 USD (267 458 pips)
毛利亏损:
-32 623.80 USD (53 966 pips)
最大连续赢利:
34 (11 758.70 USD)
最大连续盈利:
13 069.00 USD (26)
夏普比率:
0.30
交易活动:
46.99%
最大入金加载:
2.71%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
21 小时
采收率:
14.61
长期交易:
258 (65.32%)
短期交易:
137 (34.68%)
利润因子:
4.28
预期回报:
270.78 USD
平均利润:
416.66 USD
平均损失:
-543.73 USD
最大连续失误:
3 (-1 821.00 USD)
最大连续亏损:
-6 672.00 USD (2)
每月增长:
8.06%
年度预测:
97.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7 315.01 USD
最大值:
7 320.41 USD (14.64%)
相对跌幅:
结余:
14.62% (7 313.41 USD)
净值:
37.77% (33 647.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.dmb 394
USDJPY.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.dmb 107K
USDJPY.dmb 244
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.dmb 213K
USDJPY.dmb 397
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 279.00 USD
最差交易: -4 638 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +11 758.70 USD
最大连续亏损: -1 821.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

平均等级:
Sergey Fateev
876
Sergey Fateev 2025.09.11 09:06 
 

The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.

waryaa
682
waryaa 2025.08.11 22:55 
 

I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.

How can I adjust please?

My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.

Please help🙏

2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 06:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
