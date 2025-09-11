- 成长
交易:
395
盈利交易:
335 (84.81%)
亏损交易:
60 (15.19%)
最好交易:
4 279.00 USD
最差交易:
-4 638.00 USD
毛利:
139 582.49 USD (267 458 pips)
毛利亏损:
-32 623.80 USD (53 966 pips)
最大连续赢利:
34 (11 758.70 USD)
最大连续盈利:
13 069.00 USD (26)
夏普比率:
0.30
交易活动:
46.99%
最大入金加载:
2.71%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
21 小时
采收率:
14.61
长期交易:
258 (65.32%)
短期交易:
137 (34.68%)
利润因子:
4.28
预期回报:
270.78 USD
平均利润:
416.66 USD
平均损失:
-543.73 USD
最大连续失误:
3 (-1 821.00 USD)
最大连续亏损:
-6 672.00 USD (2)
每月增长:
8.06%
年度预测:
97.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7 315.01 USD
最大值:
7 320.41 USD (14.64%)
相对跌幅:
结余:
14.62% (7 313.41 USD)
净值:
37.77% (33 647.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|394
|USDJPY.dmb
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.dmb
|107K
|USDJPY.dmb
|244
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.dmb
|213K
|USDJPY.dmb
|397
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.
I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.
How can I adjust please?
My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.
Please help🙏