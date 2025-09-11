SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Adityamax
Aditya Raharja

Adityamax

Aditya Raharja
2 Bewertungen
Zuverlässigkeit
88 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 471%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
396
Gewinntrades:
336 (84.84%)
Verlusttrades:
60 (15.15%)
Bester Trade:
4 279.00 USD
Schlechtester Trade:
-4 638.00 USD
Bruttoprofit:
139 739.69 USD (268 243 pips)
Bruttoverlust:
-32 625.80 USD (53 966 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (11 758.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 069.00 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
46.99%
Max deposit load:
2.71%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
14.63
Long-Positionen:
259 (65.40%)
Short-Positionen:
137 (34.60%)
Profit-Faktor:
4.28
Mathematische Gewinnerwartung:
270.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
415.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-543.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 821.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 672.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.92%
Jahresprognose:
71.85%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 315.01 USD
Maximaler:
7 320.41 USD (14.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.62% (7 313.41 USD)
Kapital:
37.77% (33 647.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.dmb 395
USDJPY.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 107K
USDJPY.dmb 244
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 214K
USDJPY.dmb 397
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 279.00 USD
Schlechtester Trade: -4 638 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11 758.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 821.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Durchschnittliche Bewertung:
Sergey Fateev
876
Sergey Fateev 2025.09.11 09:06 
 

The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.

waryaa
682
waryaa 2025.08.11 22:55 
 

I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.

How can I adjust please?

My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.

Please help🙏

2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 06:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Adityamax
30 USD pro Monat
471%
0
0
USD
98K
USD
88
0%
396
84%
47%
4.28
270.49
USD
38%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.