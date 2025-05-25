SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yestoya
Yanuar Boby Sutejo

Yestoya

Yanuar Boby Sutejo
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 546%
OctaFX-Real6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
147 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (16.00%)
En iyi işlem:
4.50 USD
En kötü işlem:
-3.55 USD
Brüt kâr:
156.11 USD (15 101 pips)
Brüt zarar:
-39.38 USD (3 934 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (15.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.70 USD (17)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
35.47%
Maks. mevduat yükü:
47.69%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
22.19
Alış işlemleri:
76 (43.43%)
Satış işlemleri:
99 (56.57%)
Kâr faktörü:
3.96
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-1.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.26 USD (3)
Aylık büyüme:
32.95%
Yıllık tahmin:
399.79%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.26 USD (4.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.56% (5.26 USD)
Varlığa göre:
75.58% (50.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 175
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.50 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +15.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Trade
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.07 × 14
FBS-Real-6
5.85 × 62
RoboForex-Pro
6.61 × 18
EURUSD Specialist
İnceleme yok
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 10:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 17:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 05:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 21:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 19:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 05:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 03:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
