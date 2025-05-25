SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Yestoya
Yanuar Boby Sutejo

Yestoya

Yanuar Boby Sutejo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 1 004%
OctaFX-Real6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
238
Gewinntrades:
204 (85.71%)
Verlusttrades:
34 (14.29%)
Bester Trade:
4.50 USD
Schlechtester Trade:
-3.55 USD
Bruttoprofit:
207.27 USD (20 163 pips)
Bruttoverlust:
-51.27 USD (5 123 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (15.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.70 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
49.45%
Max deposit load:
47.69%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
29.66
Long-Positionen:
119 (50.00%)
Short-Positionen:
119 (50.00%)
Profit-Faktor:
4.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.26 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.51%
Jahresprognose:
66.88%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5.26 USD (4.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.56% (5.26 USD)
Kapital:
75.58% (50.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 238
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 156
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.50 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-Trade
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.07 × 14
FBS-Real-6
5.85 × 62
RoboForex-Pro
6.61 × 18
EURUSD Specialist
Keine Bewertungen
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 12:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
