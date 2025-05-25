Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-Trade 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.07 × 14 FBS-Real-6 5.85 × 62 RoboForex-Pro 6.61 × 18