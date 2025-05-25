СигналыРазделы
Yanuar Boby Sutejo

Yestoya

0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 994%
OctaFX-Real6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
236
Прибыльных трейдов:
202 (85.59%)
Убыточных трейдов:
34 (14.41%)
Лучший трейд:
4.50 USD
Худший трейд:
-3.55 USD
Общая прибыль:
205.87 USD (20 025 pips)
Общий убыток:
-51.27 USD (5 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (15.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.70 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
49.45%
Макс. загрузка депозита:
47.69%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
29.39
Длинных трейдов:
117 (49.58%)
Коротких трейдов:
119 (50.42%)
Профит фактор:
4.02
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
1.02 USD
Средний убыток:
-1.51 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.26 USD (3)
Прирост в месяц:
6.78%
Годовой прогноз:
82.22%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.26 USD (4.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.56% (5.26 USD)
По эквити:
75.58% (50.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 236
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 155
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.50 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +15.70 USD
Макс. убыток в серии: -5.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-Trade
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.07 × 14
FBS-Real-6
5.85 × 62
RoboForex-Pro
6.61 × 18
EURUSD Specialist
Нет отзывов
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 12:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
