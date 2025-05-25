- Прирост
Всего трейдов:
236
Прибыльных трейдов:
202 (85.59%)
Убыточных трейдов:
34 (14.41%)
Лучший трейд:
4.50 USD
Худший трейд:
-3.55 USD
Общая прибыль:
205.87 USD (20 025 pips)
Общий убыток:
-51.27 USD (5 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (15.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.70 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
49.45%
Макс. загрузка депозита:
47.69%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
29.39
Длинных трейдов:
117 (49.58%)
Коротких трейдов:
119 (50.42%)
Профит фактор:
4.02
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
1.02 USD
Средний убыток:
-1.51 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.26 USD (3)
Прирост в месяц:
6.78%
Годовой прогноз:
82.22%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.26 USD (4.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.56% (5.26 USD)
По эквити:
75.58% (50.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|236
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.07 × 14
|
FBS-Real-6
|5.85 × 62
|
RoboForex-Pro
|6.61 × 18
EURUSD Specialist
