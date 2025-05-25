- 成長
トレード:
237
利益トレード:
203 (85.65%)
損失トレード:
34 (14.35%)
ベストトレード:
4.50 USD
最悪のトレード:
-3.55 USD
総利益:
206.57 USD (20 094 pips)
総損失:
-51.27 USD (5 123 pips)
最大連続の勝ち:
17 (15.70 USD)
最大連続利益:
15.70 USD (17)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
49.45%
最大入金額:
47.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
29.52
長いトレード:
118 (49.79%)
短いトレード:
119 (50.21%)
プロフィットファクター:
4.03
期待されたペイオフ:
0.66 USD
平均利益:
1.02 USD
平均損失:
-1.51 USD
最大連続の負け:
3 (-5.26 USD)
最大連続損失:
-5.26 USD (3)
月間成長:
5.77%
年間予想:
70.03%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.26 USD (4.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.56% (5.26 USD)
エクイティによる:
75.58% (50.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.50 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +15.70 USD
最大連続損失: -5.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.07 × 14
|
FBS-Real-6
|5.85 × 62
|
RoboForex-Pro
|6.61 × 18
EURUSD Specialist
