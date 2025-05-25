いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Alpari-Trade 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.07 × 14 FBS-Real-6 5.85 × 62 RoboForex-Pro 6.61 × 18