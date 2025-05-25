- 자본
- 축소
트레이드:
243
이익 거래:
207 (85.18%)
손실 거래:
36 (14.81%)
최고의 거래:
4.50 USD
최악의 거래:
-3.55 USD
총 수익:
212.01 USD (20 634 pips)
총 손실:
-52.75 USD (5 270 pips)
연속 최대 이익:
17 (15.70 USD)
연속 최대 이익:
15.70 USD (17)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
51.59%
최대 입금량:
47.69%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
30.28
롱(주식매수):
124 (51.03%)
숏(주식차입매도):
119 (48.97%)
수익 요인:
4.02
기대수익:
0.66 USD
평균 이익:
1.02 USD
평균 손실:
-1.47 USD
연속 최대 손실:
3 (-5.26 USD)
연속 최대 손실:
-5.26 USD (3)
월별 성장률:
7.68%
연간 예측:
93.23%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.26 USD (4.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.56% (5.26 USD)
자본금별:
75.58% (50.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|243
|
|
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|159
|
|
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|15K
|
|
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.50 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +15.70 USD
연속 최대 손실: -5.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
