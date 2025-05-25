SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Yestoya
Yanuar Boby Sutejo

Yestoya

Yanuar Boby Sutejo
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 999%
OctaFX-Real6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
237
Transacciones Rentables:
203 (85.65%)
Transacciones Irrentables:
34 (14.35%)
Mejor transacción:
4.50 USD
Peor transacción:
-3.55 USD
Beneficio Bruto:
206.57 USD (20 094 pips)
Pérdidas Brutas:
-51.27 USD (5 123 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (15.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.70 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.51
Actividad comercial:
49.45%
Carga máxima del depósito:
47.69%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
29.52
Transacciones Largas:
118 (49.79%)
Transacciones Cortas:
119 (50.21%)
Factor de Beneficio:
4.03
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
1.02 USD
Pérdidas medias:
-1.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.26 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.77%
Pronóstico anual:
70.03%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5.26 USD (4.18%)
Reducción relativa:
De balance:
8.56% (5.26 USD)
De fondos:
75.58% (50.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 237
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 155
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.50 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +15.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Alpari-Trade
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.07 × 14
FBS-Real-6
5.85 × 62
RoboForex-Pro
6.61 × 18
EURUSD Specialist
No hay comentarios
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 12:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
