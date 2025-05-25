- Incremento
Total de Trades:
237
Transacciones Rentables:
203 (85.65%)
Transacciones Irrentables:
34 (14.35%)
Mejor transacción:
4.50 USD
Peor transacción:
-3.55 USD
Beneficio Bruto:
206.57 USD (20 094 pips)
Pérdidas Brutas:
-51.27 USD (5 123 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (15.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.70 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.51
Actividad comercial:
49.45%
Carga máxima del depósito:
47.69%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
29.52
Transacciones Largas:
118 (49.79%)
Transacciones Cortas:
119 (50.21%)
Factor de Beneficio:
4.03
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
1.02 USD
Pérdidas medias:
-1.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.26 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.77%
Pronóstico anual:
70.03%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5.26 USD (4.18%)
Reducción relativa:
De balance:
8.56% (5.26 USD)
De fondos:
75.58% (50.49 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +4.50 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +15.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.07 × 14
|
FBS-Real-6
|5.85 × 62
|
RoboForex-Pro
|6.61 × 18
EURUSD Specialist
