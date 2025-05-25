- Crescimento
Negociações:
237
Negociações com lucro:
203 (85.65%)
Negociações com perda:
34 (14.35%)
Melhor negociação:
4.50 USD
Pior negociação:
-3.55 USD
Lucro bruto:
206.57 USD (20 094 pips)
Perda bruta:
-51.27 USD (5 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (15.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.70 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
49.45%
Depósito máximo carregado:
47.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
29.52
Negociações longas:
118 (49.79%)
Negociações curtas:
119 (50.21%)
Fator de lucro:
4.03
Valor esperado:
0.66 USD
Lucro médio:
1.02 USD
Perda média:
-1.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.26 USD (3)
Crescimento mensal:
5.77%
Previsão anual:
70.03%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.26 USD (4.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.56% (5.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.58% (50.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.50 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +15.70 USD
Máxima perda consecutiva: -5.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.07 × 14
|
FBS-Real-6
|5.85 × 62
|
RoboForex-Pro
|6.61 × 18
EURUSD Specialist
