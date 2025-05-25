SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Yestoya
Yanuar Boby Sutejo

Yestoya

Yanuar Boby Sutejo
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 999%
OctaFX-Real6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
237
Negociações com lucro:
203 (85.65%)
Negociações com perda:
34 (14.35%)
Melhor negociação:
4.50 USD
Pior negociação:
-3.55 USD
Lucro bruto:
206.57 USD (20 094 pips)
Perda bruta:
-51.27 USD (5 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (15.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.70 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
49.45%
Depósito máximo carregado:
47.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
29.52
Negociações longas:
118 (49.79%)
Negociações curtas:
119 (50.21%)
Fator de lucro:
4.03
Valor esperado:
0.66 USD
Lucro médio:
1.02 USD
Perda média:
-1.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.26 USD (3)
Crescimento mensal:
5.77%
Previsão anual:
70.03%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.26 USD (4.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.56% (5.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.58% (50.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 237
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 155
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.50 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +15.70 USD
Máxima perda consecutiva: -5.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-Trade
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.07 × 14
FBS-Real-6
5.85 × 62
RoboForex-Pro
6.61 × 18
EURUSD Specialist
Sem comentários
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 12:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
