Yanuar Boby Sutejo

Yestoya

Yanuar Boby Sutejo
0条评论
可靠性
36
0 / 0 USD
增长自 2025 994%
OctaFX-Real6
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
236
盈利交易:
202 (85.59%)
亏损交易:
34 (14.41%)
最好交易:
4.50 USD
最差交易:
-3.55 USD
毛利:
205.87 USD (20 025 pips)
毛利亏损:
-51.27 USD (5 123 pips)
最大连续赢利:
17 (15.70 USD)
最大连续盈利:
15.70 USD (17)
夏普比率:
0.51
交易活动:
49.45%
最大入金加载:
47.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
18 小时
采收率:
29.39
长期交易:
117 (49.58%)
短期交易:
119 (50.42%)
利润因子:
4.02
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
1.02 USD
平均损失:
-1.51 USD
最大连续失误:
3 (-5.26 USD)
最大连续亏损:
-5.26 USD (3)
每月增长:
6.78%
年度预测:
82.22%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.26 USD (4.18%)
相对跌幅:
结余:
8.56% (5.26 USD)
净值:
75.58% (50.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 236
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 155
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.50 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +15.70 USD
最大连续亏损: -5.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Alpari-Trade
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.07 × 14
FBS-Real-6
5.85 × 62
RoboForex-Pro
6.61 × 18
EURUSD Specialist
没有评论
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 12:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
