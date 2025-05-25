- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
236
盈利交易:
202 (85.59%)
亏损交易:
34 (14.41%)
最好交易:
4.50 USD
最差交易:
-3.55 USD
毛利:
205.87 USD (20 025 pips)
毛利亏损:
-51.27 USD (5 123 pips)
最大连续赢利:
17 (15.70 USD)
最大连续盈利:
15.70 USD (17)
夏普比率:
0.51
交易活动:
49.45%
最大入金加载:
47.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
18 小时
采收率:
29.39
长期交易:
117 (49.58%)
短期交易:
119 (50.42%)
利润因子:
4.02
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
1.02 USD
平均损失:
-1.51 USD
最大连续失误:
3 (-5.26 USD)
最大连续亏损:
-5.26 USD (3)
每月增长:
6.78%
年度预测:
82.22%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.26 USD (4.18%)
相对跌幅:
结余:
8.56% (5.26 USD)
净值:
75.58% (50.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|236
|
|
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|155
|
|
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|15K
|
|
|
- 入金加载
- 提取
EURUSD Specialist
