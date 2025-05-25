- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
147 (84.00%)
Loss Trade:
28 (16.00%)
Best Trade:
4.50 USD
Worst Trade:
-3.55 USD
Profitto lordo:
156.11 USD (15 101 pips)
Perdita lorda:
-39.38 USD (3 934 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (15.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.70 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
35.47%
Massimo carico di deposito:
47.69%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
22.19
Long Trade:
76 (43.43%)
Short Trade:
99 (56.57%)
Fattore di profitto:
3.96
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-1.41 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.26 USD (3)
Crescita mensile:
32.95%
Previsione annuale:
399.79%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.26 USD (4.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.56% (5.26 USD)
Per equità:
75.58% (50.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.50 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +15.70 USD
Massima perdita consecutiva: -5.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.07 × 14
|
FBS-Real-6
|5.85 × 62
|
RoboForex-Pro
|6.61 × 18
EURUSD Specialist
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
546%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
23
95%
175
84%
35%
3.96
0.67
USD
USD
76%
1:500