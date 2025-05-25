SegnaliSezioni
Yanuar Boby Sutejo

Yestoya

Yanuar Boby Sutejo
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 546%
OctaFX-Real6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
147 (84.00%)
Loss Trade:
28 (16.00%)
Best Trade:
4.50 USD
Worst Trade:
-3.55 USD
Profitto lordo:
156.11 USD (15 101 pips)
Perdita lorda:
-39.38 USD (3 934 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (15.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.70 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
35.47%
Massimo carico di deposito:
47.69%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
22.19
Long Trade:
76 (43.43%)
Short Trade:
99 (56.57%)
Fattore di profitto:
3.96
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-1.41 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.26 USD (3)
Crescita mensile:
32.95%
Previsione annuale:
399.79%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.26 USD (4.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.56% (5.26 USD)
Per equità:
75.58% (50.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 175
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.50 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +15.70 USD
Massima perdita consecutiva: -5.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Trade
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.07 × 14
FBS-Real-6
5.85 × 62
RoboForex-Pro
6.61 × 18
EURUSD Specialist
Non ci sono recensioni
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 10:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 17:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 05:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 21:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 19:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 05:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 03:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
