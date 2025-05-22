SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AL Performance
Dennis Patrik Maucher

AL Performance

Dennis Patrik Maucher
0 inceleme
Güvenilirlik
67 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 129%
GBEbrokers-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
500
Kârla kapanan işlemler:
369 (73.80%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (26.20%)
En iyi işlem:
1 944.81 EUR
En kötü işlem:
-1 034.02 EUR
Brüt kâr:
33 123.91 EUR (79 296 pips)
Brüt zarar:
-13 588.88 EUR (37 052 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (686.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 941.64 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
48.95%
Maks. mevduat yükü:
6.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.67
Alış işlemleri:
219 (43.80%)
Satış işlemleri:
281 (56.20%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
39.07 EUR
Ortalama kâr:
89.77 EUR
Ortalama zarar:
-103.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 351.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 439.60 EUR (3)
Aylık büyüme:
3.54%
Yıllık tahmin:
43.89%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.27 EUR
Maksimum:
2 547.94 EUR (7.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.50% (2 547.94 EUR)
Varlığa göre:
7.72% (1 763.66 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDc 407
EURUSD 93
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDc 15K
EURUSD 7.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDc 38K
EURUSD 4.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 944.81 EUR
En kötü işlem: -1 034 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +686.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 351.22 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GBEbrokers-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
Stabiler EA
İnceleme yok
2025.05.22 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 12:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 11:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.