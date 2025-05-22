- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
500
Kârla kapanan işlemler:
369 (73.80%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (26.20%)
En iyi işlem:
1 944.81 EUR
En kötü işlem:
-1 034.02 EUR
Brüt kâr:
33 123.91 EUR (79 296 pips)
Brüt zarar:
-13 588.88 EUR (37 052 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (686.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 941.64 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
48.95%
Maks. mevduat yükü:
6.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.67
Alış işlemleri:
219 (43.80%)
Satış işlemleri:
281 (56.20%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
39.07 EUR
Ortalama kâr:
89.77 EUR
Ortalama zarar:
-103.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 351.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 439.60 EUR (3)
Aylık büyüme:
3.54%
Yıllık tahmin:
43.89%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.27 EUR
Maksimum:
2 547.94 EUR (7.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.50% (2 547.94 EUR)
Varlığa göre:
7.72% (1 763.66 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|407
|EURUSD
|93
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDc
|15K
|EURUSD
|7.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDc
|38K
|EURUSD
|4.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 944.81 EUR
En kötü işlem: -1 034 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +686.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 351.22 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GBEbrokers-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Stabiler EA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
129%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
67
97%
500
73%
49%
2.43
39.07
EUR
EUR
11%
1:200