Dennis Patrik Maucher

AL Performance

Dennis Patrik Maucher
0 avis
Fiabilité
67 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 129%
GBEbrokers-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
500
Bénéfice trades:
369 (73.80%)
Perte trades:
131 (26.20%)
Meilleure transaction:
1 944.81 EUR
Pire transaction:
-1 034.02 EUR
Bénéfice brut:
33 123.91 EUR (79 296 pips)
Perte brute:
-13 588.88 EUR (37 052 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (686.71 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 941.64 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
48.95%
Charge de dépôt maximale:
6.48%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.67
Longs trades:
219 (43.80%)
Courts trades:
281 (56.20%)
Facteur de profit:
2.44
Rendement attendu:
39.07 EUR
Bénéfice moyen:
89.77 EUR
Perte moyenne:
-103.73 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 351.22 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 439.60 EUR (3)
Croissance mensuelle:
3.62%
Prévision annuelle:
43.89%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.27 EUR
Maximal:
2 547.94 EUR (7.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.50% (2 547.94 EUR)
Par fonds propres:
7.72% (1 763.66 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDc 407
EURUSD 93
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDc 15K
EURUSD 7.1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDc 38K
EURUSD 4.7K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 944.81 EUR
Pire transaction: -1 034 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +686.71 EUR
Perte consécutive maximale: -1 351.22 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GBEbrokers-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
Stabiler EA
Aucun avis
2025.05.22 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 12:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 11:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.