Negociações:
607
Negociações com lucro:
450 (74.13%)
Negociações com perda:
157 (25.86%)
Melhor negociação:
1 944.81 EUR
Pior negociação:
-1 034.02 EUR
Lucro bruto:
36 116.07 EUR (93 270 pips)
Perda bruta:
-14 444.67 EUR (42 827 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (686.71 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 941.64 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
54.86%
Depósito máximo carregado:
6.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
8.51
Negociações longas:
270 (44.48%)
Negociações curtas:
337 (55.52%)
Fator de lucro:
2.50
Valor esperado:
35.70 EUR
Lucro médio:
80.26 EUR
Perda média:
-92.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 351.22 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 439.60 EUR (3)
Crescimento mensal:
2.09%
Previsão anual:
25.33%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.27 EUR
Máximo:
2 547.94 EUR (7.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.50% (2 547.94 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.72% (1 763.66 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|514
|EURUSD
|93
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDc
|18K
|EURUSD
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDc
|46K
|EURUSD
|4.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 944.81 EUR
Pior negociação: -1 034 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +686.71 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 351.22 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GBEbrokers-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.48 × 248
|
Pepperstone-Edge03
|0.61 × 128
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.50 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|5.18 × 386
