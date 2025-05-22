SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AL Performance
Dennis Patrik Maucher

AL Performance

Dennis Patrik Maucher
0 comentários
Confiabilidade
80 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2024 154%
GBEbrokers-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
607
Negociações com lucro:
450 (74.13%)
Negociações com perda:
157 (25.86%)
Melhor negociação:
1 944.81 EUR
Pior negociação:
-1 034.02 EUR
Lucro bruto:
36 116.07 EUR (93 270 pips)
Perda bruta:
-14 444.67 EUR (42 827 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (686.71 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 941.64 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
54.86%
Depósito máximo carregado:
6.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
8.51
Negociações longas:
270 (44.48%)
Negociações curtas:
337 (55.52%)
Fator de lucro:
2.50
Valor esperado:
35.70 EUR
Lucro médio:
80.26 EUR
Perda média:
-92.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 351.22 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 439.60 EUR (3)
Crescimento mensal:
2.09%
Previsão anual:
25.33%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.27 EUR
Máximo:
2 547.94 EUR (7.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.50% (2 547.94 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.72% (1 763.66 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDc 514
EURUSD 93
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDc 18K
EURUSD 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDc 46K
EURUSD 4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 944.81 EUR
Pior negociação: -1 034 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +686.71 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 351.22 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GBEbrokers-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
Stabiler EA
Sem comentários
2025.05.22 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 12:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 11:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
