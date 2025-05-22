シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AL Performance
Dennis Patrik Maucher

AL Performance

Dennis Patrik Maucher
レビュー0件
信頼性
80週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 154%
GBEbrokers-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
607
利益トレード:
450 (74.13%)
損失トレード:
157 (25.86%)
ベストトレード:
1 944.81 EUR
最悪のトレード:
-1 034.02 EUR
総利益:
36 116.07 EUR (93 270 pips)
総損失:
-14 444.67 EUR (42 827 pips)
最大連続の勝ち:
24 (686.71 EUR)
最大連続利益:
2 941.64 EUR (15)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
54.86%
最大入金額:
6.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
8.51
長いトレード:
270 (44.48%)
短いトレード:
337 (55.52%)
プロフィットファクター:
2.50
期待されたペイオフ:
35.70 EUR
平均利益:
80.26 EUR
平均損失:
-92.00 EUR
最大連続の負け:
6 (-1 351.22 EUR)
最大連続損失:
-1 439.60 EUR (3)
月間成長:
2.09%
年間予想:
25.33%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.27 EUR
最大の:
2 547.94 EUR (7.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.50% (2 547.94 EUR)
エクイティによる:
7.72% (1 763.66 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDc 514
EURUSD 93
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDc 18K
EURUSD 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDc 46K
EURUSD 4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 944.81 EUR
最悪のトレード: -1 034 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +686.71 EUR
最大連続損失: -1 351.22 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GBEbrokers-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Stabiler EA
レビューなし
2025.05.22 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 12:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 11:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AL Performance
999 USD/月
154%
0
0
USD
22K
EUR
80
97%
607
74%
55%
2.50
35.70
EUR
11%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください