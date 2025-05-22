- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
607
利益トレード:
450 (74.13%)
損失トレード:
157 (25.86%)
ベストトレード:
1 944.81 EUR
最悪のトレード:
-1 034.02 EUR
総利益:
36 116.07 EUR (93 270 pips)
総損失:
-14 444.67 EUR (42 827 pips)
最大連続の勝ち:
24 (686.71 EUR)
最大連続利益:
2 941.64 EUR (15)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
54.86%
最大入金額:
6.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
8.51
長いトレード:
270 (44.48%)
短いトレード:
337 (55.52%)
プロフィットファクター:
2.50
期待されたペイオフ:
35.70 EUR
平均利益:
80.26 EUR
平均損失:
-92.00 EUR
最大連続の負け:
6 (-1 351.22 EUR)
最大連続損失:
-1 439.60 EUR (3)
月間成長:
2.09%
年間予想:
25.33%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.27 EUR
最大の:
2 547.94 EUR (7.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.50% (2 547.94 EUR)
エクイティによる:
7.72% (1 763.66 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|514
|EURUSD
|93
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDc
|18K
|EURUSD
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDc
|46K
|EURUSD
|4.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 944.81 EUR
最悪のトレード: -1 034 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +686.71 EUR
最大連続損失: -1 351.22 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GBEbrokers-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.48 × 248
|
Pepperstone-Edge03
|0.61 × 128
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.50 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|5.18 × 386
Stabiler EA
