СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AL Performance
Dennis Patrik Maucher

AL Performance

Dennis Patrik Maucher
0 отзывов
Надежность
79 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 153%
GBEbrokers-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
605
Прибыльных трейдов:
449 (74.21%)
Убыточных трейдов:
156 (25.79%)
Лучший трейд:
1 944.81 EUR
Худший трейд:
-1 034.02 EUR
Общая прибыль:
36 078.64 EUR (93 080 pips)
Общий убыток:
-14 437.34 EUR (42 762 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (686.71 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 941.64 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
53.75%
Макс. загрузка депозита:
6.48%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.49
Длинных трейдов:
268 (44.30%)
Коротких трейдов:
337 (55.70%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
35.77 EUR
Средняя прибыль:
80.35 EUR
Средний убыток:
-92.55 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 351.22 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 439.60 EUR (3)
Прирост в месяц:
2.46%
Годовой прогноз:
29.79%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.27 EUR
Максимальная:
2 547.94 EUR (7.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.50% (2 547.94 EUR)
По эквити:
7.72% (1 763.66 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDc 512
EURUSD 93
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDc 18K
EURUSD 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDc 46K
EURUSD 4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 944.81 EUR
Худший трейд: -1 034 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +686.71 EUR
Макс. убыток в серии: -1 351.22 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Stabiler EA
Нет отзывов
2025.05.22 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 12:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 11:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AL Performance
999 USD в месяц
153%
0
0
USD
22K
EUR
79
97%
605
74%
54%
2.49
35.77
EUR
11%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.