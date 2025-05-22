- Прирост
Всего трейдов:
605
Прибыльных трейдов:
449 (74.21%)
Убыточных трейдов:
156 (25.79%)
Лучший трейд:
1 944.81 EUR
Худший трейд:
-1 034.02 EUR
Общая прибыль:
36 078.64 EUR (93 080 pips)
Общий убыток:
-14 437.34 EUR (42 762 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (686.71 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 941.64 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
53.75%
Макс. загрузка депозита:
6.48%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.49
Длинных трейдов:
268 (44.30%)
Коротких трейдов:
337 (55.70%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
35.77 EUR
Средняя прибыль:
80.35 EUR
Средний убыток:
-92.55 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 351.22 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 439.60 EUR (3)
Прирост в месяц:
2.46%
Годовой прогноз:
29.79%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.27 EUR
Максимальная:
2 547.94 EUR (7.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.50% (2 547.94 EUR)
По эквити:
7.72% (1 763.66 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|512
|EURUSD
|93
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDc
|18K
|EURUSD
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDc
|46K
|EURUSD
|4.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +1 944.81 EUR
Худший трейд: -1 034 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +686.71 EUR
Макс. убыток в серии: -1 351.22 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.48 × 248
|
Pepperstone-Edge03
|0.61 × 128
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.50 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|5.18 × 386
Stabiler EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
153%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
79
97%
605
74%
54%
2.49
35.77
EUR
EUR
11%
1:200