Total de Trades:
607
Transacciones Rentables:
450 (74.13%)
Transacciones Irrentables:
157 (25.86%)
Mejor transacción:
1 944.81 EUR
Peor transacción:
-1 034.02 EUR
Beneficio Bruto:
36 116.07 EUR (93 270 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 444.67 EUR (42 827 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (686.71 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 941.64 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
54.86%
Carga máxima del depósito:
6.48%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
8.51
Transacciones Largas:
270 (44.48%)
Transacciones Cortas:
337 (55.52%)
Factor de Beneficio:
2.50
Beneficio Esperado:
35.70 EUR
Beneficio medio:
80.26 EUR
Pérdidas medias:
-92.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 351.22 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 439.60 EUR (3)
Crecimiento al mes:
2.09%
Pronóstico anual:
25.33%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.27 EUR
Máxima:
2 547.94 EUR (7.47%)
Reducción relativa:
De balance:
10.50% (2 547.94 EUR)
De fondos:
7.72% (1 763.66 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|514
|EURUSD
|93
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDc
|18K
|EURUSD
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDc
|46K
|EURUSD
|4.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GBEbrokers-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.48 × 248
|
Pepperstone-Edge03
|0.61 × 128
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.50 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|5.18 × 386
Stabiler EA
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
154%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
80
97%
607
74%
55%
2.50
35.70
EUR
EUR
11%
1:200