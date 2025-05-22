SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AL Performance
Dennis Patrik Maucher

AL Performance

Dennis Patrik Maucher
0 comentarios
Fiabilidad
80 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 154%
GBEbrokers-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
607
Transacciones Rentables:
450 (74.13%)
Transacciones Irrentables:
157 (25.86%)
Mejor transacción:
1 944.81 EUR
Peor transacción:
-1 034.02 EUR
Beneficio Bruto:
36 116.07 EUR (93 270 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 444.67 EUR (42 827 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (686.71 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 941.64 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
54.86%
Carga máxima del depósito:
6.48%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
8.51
Transacciones Largas:
270 (44.48%)
Transacciones Cortas:
337 (55.52%)
Factor de Beneficio:
2.50
Beneficio Esperado:
35.70 EUR
Beneficio medio:
80.26 EUR
Pérdidas medias:
-92.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 351.22 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 439.60 EUR (3)
Crecimiento al mes:
2.09%
Pronóstico anual:
25.33%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.27 EUR
Máxima:
2 547.94 EUR (7.47%)
Reducción relativa:
De balance:
10.50% (2 547.94 EUR)
De fondos:
7.72% (1 763.66 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDc 514
EURUSD 93
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDc 18K
EURUSD 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDc 46K
EURUSD 4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 944.81 EUR
Peor transacción: -1 034 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +686.71 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 351.22 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GBEbrokers-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Stabiler EA
No hay comentarios
2025.05.22 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 12:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 11:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AL Performance
999 USD al mes
154%
0
0
USD
22K
EUR
80
97%
607
74%
55%
2.50
35.70
EUR
11%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.