- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
613
Gewinntrades:
453 (73.89%)
Verlusttrades:
160 (26.10%)
Bester Trade:
1 944.81 EUR
Schlechtester Trade:
-1 034.02 EUR
Bruttoprofit:
36 338.20 EUR (93 946 pips)
Bruttoverlust:
-14 520.95 EUR (43 460 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (686.71 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 941.64 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
54.86%
Max deposit load:
6.48%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
8.56
Long-Positionen:
272 (44.37%)
Short-Positionen:
341 (55.63%)
Profit-Faktor:
2.50
Mathematische Gewinnerwartung:
35.59 EUR
Durchschnittlicher Profit:
80.22 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-90.76 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 351.22 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 439.60 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
2.60%
Jahresprognose:
31.60%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.27 EUR
Maximaler:
2 547.94 EUR (7.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.50% (2 547.94 EUR)
Kapital:
7.72% (1 763.66 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|520
|EURUSD
|93
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDc
|18K
|EURUSD
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDc
|46K
|EURUSD
|4.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 944.81 EUR
Schlechtester Trade: -1 034 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +686.71 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 351.22 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GBEbrokers-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.48 × 248
|
Pepperstone-Edge03
|0.61 × 128
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.50 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|5.18 × 386
Stabiler EA
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
155%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
80
97%
613
73%
55%
2.50
35.59
EUR
EUR
11%
1:200