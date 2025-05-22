SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AL Performance
Dennis Patrik Maucher

AL Performance

Dennis Patrik Maucher
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
80 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 155%
GBEbrokers-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
613
Gewinntrades:
453 (73.89%)
Verlusttrades:
160 (26.10%)
Bester Trade:
1 944.81 EUR
Schlechtester Trade:
-1 034.02 EUR
Bruttoprofit:
36 338.20 EUR (93 946 pips)
Bruttoverlust:
-14 520.95 EUR (43 460 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (686.71 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 941.64 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
54.86%
Max deposit load:
6.48%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
8.56
Long-Positionen:
272 (44.37%)
Short-Positionen:
341 (55.63%)
Profit-Faktor:
2.50
Mathematische Gewinnerwartung:
35.59 EUR
Durchschnittlicher Profit:
80.22 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-90.76 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 351.22 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 439.60 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
2.60%
Jahresprognose:
31.60%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.27 EUR
Maximaler:
2 547.94 EUR (7.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.50% (2 547.94 EUR)
Kapital:
7.72% (1 763.66 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDc 520
EURUSD 93
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDc 18K
EURUSD 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDc 46K
EURUSD 4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 944.81 EUR
Schlechtester Trade: -1 034 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +686.71 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 351.22 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GBEbrokers-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Stabiler EA
Keine Bewertungen
2025.05.22 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 12:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 11:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AL Performance
999 USD pro Monat
155%
0
0
USD
22K
EUR
80
97%
613
73%
55%
2.50
35.59
EUR
11%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.