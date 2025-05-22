- 자본
- 축소
트레이드:
623
이익 거래:
461 (73.99%)
손실 거래:
162 (26.00%)
최고의 거래:
1 944.81 EUR
최악의 거래:
-1 034.02 EUR
총 수익:
36 551.89 EUR (95 218 pips)
총 손실:
-14 546.61 EUR (43 671 pips)
연속 최대 이익:
24 (686.71 EUR)
연속 최대 이익:
2 941.64 EUR (15)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
54.86%
최대 입금량:
6.48%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
8.64
롱(주식매수):
279 (44.78%)
숏(주식차입매도):
344 (55.22%)
수익 요인:
2.51
기대수익:
35.32 EUR
평균 이익:
79.29 EUR
평균 손실:
-89.79 EUR
연속 최대 손실:
6 (-1 351.22 EUR)
연속 최대 손실:
-1 439.60 EUR (3)
월별 성장률:
2.78%
연간 예측:
33.78%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.27 EUR
최대한의:
2 547.94 EUR (7.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.50% (2 547.94 EUR)
자본금별:
7.72% (1 763.66 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|530
|EURUSD
|93
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDc
|18K
|EURUSD
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDc
|47K
|EURUSD
|4.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 944.81 EUR
최악의 거래: -1 034 EUR
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +686.71 EUR
연속 최대 손실: -1 351.22 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GBEbrokers-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Stabiler EA
