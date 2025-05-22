信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AL Performance
Dennis Patrik Maucher

AL Performance

Dennis Patrik Maucher
0条评论
可靠性
79
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2024 153%
GBEbrokers-Live
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
605
盈利交易:
449 (74.21%)
亏损交易:
156 (25.79%)
最好交易:
1 944.81 EUR
最差交易:
-1 034.02 EUR
毛利:
36 078.64 EUR (93 080 pips)
毛利亏损:
-14 437.34 EUR (42 762 pips)
最大连续赢利:
24 (686.71 EUR)
最大连续盈利:
2 941.64 EUR (15)
夏普比率:
0.17
交易活动:
54.86%
最大入金加载:
6.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.49
长期交易:
268 (44.30%)
短期交易:
337 (55.70%)
利润因子:
2.50
预期回报:
35.77 EUR
平均利润:
80.35 EUR
平均损失:
-92.55 EUR
最大连续失误:
6 (-1 351.22 EUR)
最大连续亏损:
-1 439.60 EUR (3)
每月增长:
2.46%
年度预测:
29.79%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
15.27 EUR
最大值:
2 547.94 EUR (7.47%)
相对跌幅:
结余:
10.50% (2 547.94 EUR)
净值:
7.72% (1 763.66 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDc 512
EURUSD 93
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDc 18K
EURUSD 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDc 46K
EURUSD 4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 944.81 EUR
最差交易: -1 034 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +686.71 EUR
最大连续亏损: -1 351.22 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GBEbrokers-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Stabiler EA
没有评论
2025.05.22 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 12:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 11:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AL Performance
每月999 USD
153%
0
0
USD
22K
EUR
79
97%
605
74%
55%
2.49
35.77
EUR
11%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载