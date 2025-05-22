- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
500
Profit Trade:
369 (73.80%)
Loss Trade:
131 (26.20%)
Best Trade:
1 944.81 EUR
Worst Trade:
-1 034.02 EUR
Profitto lordo:
33 123.91 EUR (79 296 pips)
Perdita lorda:
-13 588.88 EUR (37 052 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (686.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 941.64 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
48.95%
Massimo carico di deposito:
6.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.67
Long Trade:
219 (43.80%)
Short Trade:
281 (56.20%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
39.07 EUR
Profitto medio:
89.77 EUR
Perdita media:
-103.73 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-1 351.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 439.60 EUR (3)
Crescita mensile:
3.62%
Previsione annuale:
43.89%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.27 EUR
Massimale:
2 547.94 EUR (7.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.50% (2 547.94 EUR)
Per equità:
7.72% (1 763.66 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|407
|EURUSD
|93
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDc
|15K
|EURUSD
|7.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDc
|38K
|EURUSD
|4.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 944.81 EUR
Worst Trade: -1 034 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +686.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 351.22 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GBEbrokers-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.48 × 248
|
Pepperstone-Edge03
|0.61 × 128
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.50 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|5.18 × 386
Stabiler EA
