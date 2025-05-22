SegnaliSezioni
Dennis Patrik Maucher

AL Performance

Dennis Patrik Maucher
0 recensioni
Affidabilità
67 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 129%
GBEbrokers-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
500
Profit Trade:
369 (73.80%)
Loss Trade:
131 (26.20%)
Best Trade:
1 944.81 EUR
Worst Trade:
-1 034.02 EUR
Profitto lordo:
33 123.91 EUR (79 296 pips)
Perdita lorda:
-13 588.88 EUR (37 052 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (686.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 941.64 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
48.95%
Massimo carico di deposito:
6.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.67
Long Trade:
219 (43.80%)
Short Trade:
281 (56.20%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
39.07 EUR
Profitto medio:
89.77 EUR
Perdita media:
-103.73 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-1 351.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 439.60 EUR (3)
Crescita mensile:
3.62%
Previsione annuale:
43.89%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.27 EUR
Massimale:
2 547.94 EUR (7.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.50% (2 547.94 EUR)
Per equità:
7.72% (1 763.66 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDc 407
EURUSD 93
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDc 15K
EURUSD 7.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDc 38K
EURUSD 4.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 944.81 EUR
Worst Trade: -1 034 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +686.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 351.22 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GBEbrokers-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
Stabiler EA
Non ci sono recensioni
2025.05.22 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 12:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 11:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
