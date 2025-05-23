SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trust Core Grid
Brijesh Jaiswal

Trust Core Grid

Brijesh Jaiswal
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1 265%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 028
Kârla kapanan işlemler:
844 (82.10%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (17.90%)
En iyi işlem:
59.01 USD
En kötü işlem:
-33.59 USD
Brüt kâr:
837.57 USD (63 302 pips)
Brüt zarar:
-435.79 USD (37 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (21.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.58 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
81.84%
Maks. mevduat yükü:
94.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.19
Alış işlemleri:
582 (56.61%)
Satış işlemleri:
446 (43.39%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
0.99 USD
Ortalama zarar:
-2.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.80 USD (4)
Aylık büyüme:
197.55%
Yıllık tahmin:
2 396.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
95.83 USD (26.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.27% (50.72 USD)
Varlığa göre:
64.31% (26.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 334
GBPUSD 174
USDJPY 165
USDCHF 110
AUDUSD 71
NZDUSD 65
USDCAD 62
EURGBP 40
EURCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 277
GBPUSD 12
USDJPY 18
USDCHF 32
AUDUSD 20
NZDUSD 14
USDCAD 17
EURGBP 10
EURCHF 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 1.1K
USDJPY 977
USDCHF 738
AUDUSD 1.7K
NZDUSD 657
USDCAD 1.8K
EURGBP 734
EURCHF 280
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.01 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
EightcapLtd-Real2
0.22 × 111
IronFXBM-Real4
0.25 × 151
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1562
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Axiory-Live
0.32 × 34
RoboForexEU-ECN
0.33 × 851
UniverseWheel-Live
0.33 × 52
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.36 × 80
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.39 × 261
ICMarkets-Live18
0.39 × 1397
BJPuhuizhongzhi-Live
0.40 × 20
TrustCore-Grid: Yapay Zeka ile Patlaması Büyüme için Çoklu Çift Ticareti

Algoritmik ticaretin gücünü TrustCore-Grid ile ortaya çıkarın. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY ve NZDUSD gibi beş ana döviz çiftini aynı anda işlemek için hazırlanmış bu yapay zeka tabanlı Uzman Danışman (EA), Bollinger Bantları, Parabolik SAR, RSI ve çoklu zaman dilimi analizi (M1-H4) ile yüksek başarı olasılıklı ticaret fırsatları sunar.

Neden Abone Olmalısınız?

  • Çoklu Çift Uzmanlığı: Portföyünüzü çeşitlendirin ve küresel fırsatları çevirin.
  • Yapay Zeka Gücü: ATR filtreleri ile sadece optimum piyasa koşullarında işlem yapın.
  • Dinamik Grid Stratejisi: 1-3 seviye, 1.3x lot progresyonu (başlangıç 0.01 lot), yüksek riskli senaryolar için isteğe bağlı martingale.

Beklenen Kazanç:
Başlangıç yatırımı sadece $40–$100 ile yıllık %50–100 büyüme. Örnek: $100 → 1 yılda $150–$200.

Neden TrustCore-Grid?

  • Kanıtlanmış Strateji: Güvenli büyüme için Grid ticareti ve risk kontrolü.
  • Düşük Giriş Maliyeti: Sadece $40 ile başlayın.
  • Şeffaflık: Brijesh Jaiswal tarafından geliştirilmiştir.

Şimdi abone olun ve TrustCore-Grid ile zekice ticaret yapın! 🚀


İnceleme yok
2025.09.26 01:27
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 03:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 21:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 07:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
