Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|334
|GBPUSD
|174
|USDJPY
|165
|USDCHF
|110
|AUDUSD
|71
|NZDUSD
|65
|USDCAD
|62
|EURGBP
|40
|EURCHF
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|277
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|18
|USDCHF
|32
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|17
|EURGBP
|10
|EURCHF
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|1.1K
|USDJPY
|977
|USDCHF
|738
|AUDUSD
|1.7K
|NZDUSD
|657
|USDCAD
|1.8K
|EURGBP
|734
|EURCHF
|280
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TrustCore-Grid: Yapay Zeka ile Patlaması Büyüme için Çoklu Çift Ticareti
Algoritmik ticaretin gücünü TrustCore-Grid ile ortaya çıkarın. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY ve NZDUSD gibi beş ana döviz çiftini aynı anda işlemek için hazırlanmış bu yapay zeka tabanlı Uzman Danışman (EA), Bollinger Bantları, Parabolik SAR, RSI ve çoklu zaman dilimi analizi (M1-H4) ile yüksek başarı olasılıklı ticaret fırsatları sunar.
Neden Abone Olmalısınız?
- Çoklu Çift Uzmanlığı: Portföyünüzü çeşitlendirin ve küresel fırsatları çevirin.
- Yapay Zeka Gücü: ATR filtreleri ile sadece optimum piyasa koşullarında işlem yapın.
- Dinamik Grid Stratejisi: 1-3 seviye, 1.3x lot progresyonu (başlangıç 0.01 lot), yüksek riskli senaryolar için isteğe bağlı martingale.
Beklenen Kazanç:
Başlangıç yatırımı sadece $40–$100 ile yıllık %50–100 büyüme. Örnek: $100 → 1 yılda $150–$200.
Neden TrustCore-Grid?
- Kanıtlanmış Strateji: Güvenli büyüme için Grid ticareti ve risk kontrolü.
- Düşük Giriş Maliyeti: Sadece $40 ile başlayın.
- Şeffaflık: Brijesh Jaiswal tarafından geliştirilmiştir.
Şimdi abone olun ve TrustCore-Grid ile zekice ticaret yapın! 🚀