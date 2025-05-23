СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trust Core Grid
Brijesh Jaiswal

Trust Core Grid

Brijesh Jaiswal
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 719%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 440
Прибыльных трейдов:
1 201 (83.40%)
Убыточных трейдов:
239 (16.60%)
Лучший трейд:
59.01 USD
Худший трейд:
-107.24 USD
Общая прибыль:
1 027.91 USD (79 647 pips)
Общий убыток:
-790.21 USD (56 221 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (22.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.58 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
78.48%
Макс. загрузка депозита:
94.07%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
809 (56.18%)
Коротких трейдов:
631 (43.82%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-3.31 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-0.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-278.72 USD (5)
Прирост в месяц:
24.01%
Годовой прогноз:
291.35%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
292.20 USD (63.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.15% (292.20 USD)
По эквити:
65.80% (281.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 448
USDJPY 280
GBPUSD 208
USDCHF 174
AUDUSD 108
USDCAD 104
NZDUSD 65
EURGBP 42
EURCHF 7
AUDNZD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 34
USDJPY 29
GBPUSD 28
USDCHF 59
AUDUSD 30
USDCAD 29
NZDUSD 14
EURGBP 11
EURCHF 2
AUDNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 11K
USDJPY 1.6K
GBPUSD 2K
USDCHF 2.4K
AUDUSD 2.5K
USDCAD 2.7K
NZDUSD 657
EURGBP 771
EURCHF 280
AUDNZD 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.01 USD
Худший трейд: -107 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +22.76 USD
Макс. убыток в серии: -0.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real26
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
IronFXBM-Real4
0.25 × 151
MTCOOK-Live
0.25 × 4
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1562
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
UniverseWheel-Live
0.32 × 53
Axiory-Live
0.32 × 34
RoboForexEU-ECN
0.33 × 851
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.36 × 80
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.39 × 263
ICMarkets-Live18
0.39 × 1397
еще 510...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

TrustCore-Grid: Торговля по нескольким парам на основе ИИ для стремительного роста

Раскройте мощь алгоритмической торговли с TrustCore-Grid — нейросетевым Экспертным советником (EA), разработанным для одновременной торговли на пяти валютных парах: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY и NZD/USD, чтобы максимизировать вашу прибыль во множестве рынков! На основе машинного обучения и продвинутых алгоритмов советник объединяет точность Bollinger Bands, Parabolic SAR, RSI и анализ по нескольким таймфреймам (от M1 до H4), чтобы генерировать сделки с высокой вероятностью успеха.

Почему стоит подписаться?

  • Управление несколькими парами: Торговля сразу на 5 основных парах, диверсификация портфеля и захват прибыльных возможностей в глобальных рынках.
  • ИИ и алгоритмы: Используя машинное обучение, наш EA адаптируется к волатильности, применяя фильтры ATR для входа только в оптимальных условиях.
  • Динамическая Grid-стратегия: 1-3 уровня сетки, 1.3x прогрессия лотов (начальный лот 0.01), параметр martingale для крайних случаев с защитой от просадок.
  • Контроль риска по волатильности: Используем фильтр ATR (14-период) для избегания низкой активности и шума.

Ожидаемый рост
С депозитом $40–$100: 50%–100% годовых. Например, $100 → $150–$200 за год при консервативных настройках.

Почему TrustCore-Grid?

  • Проверенная логика: Beanые стратегии Grid-торговли с фильтрацией волатильности.
  • Низкий вход: Минимальный депозит $40.
  • Прозрачность: Разработан Бриджешем Джайсвалом.

Присоединяйтесь сейчас! 🚀


Нет отзывов
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 03:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trust Core Grid
30 USD в месяц
719%
0
0
USD
235
USD
31
99%
1 440
83%
78%
1.30
0.17
USD
68%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.