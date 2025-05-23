- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|448
|USDJPY
|280
|GBPUSD
|208
|USDCHF
|174
|AUDUSD
|108
|USDCAD
|104
|NZDUSD
|65
|EURGBP
|42
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|34
|USDJPY
|29
|GBPUSD
|28
|USDCHF
|59
|AUDUSD
|30
|USDCAD
|29
|NZDUSD
|14
|EURGBP
|11
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|2K
|USDCHF
|2.4K
|AUDUSD
|2.5K
|USDCAD
|2.7K
|NZDUSD
|657
|EURGBP
|771
|EURCHF
|280
|AUDNZD
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real26
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 151
|
MTCOOK-Live
|0.25 × 4
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.29 × 1562
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 53
|
Axiory-Live
|0.32 × 34
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 851
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
RoboForexDE-ECN
|0.36 × 80
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.39 × 263
|
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1397
TrustCore-Grid: Торговля по нескольким парам на основе ИИ для стремительного роста
Раскройте мощь алгоритмической торговли с TrustCore-Grid — нейросетевым Экспертным советником (EA), разработанным для одновременной торговли на пяти валютных парах: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY и NZD/USD, чтобы максимизировать вашу прибыль во множестве рынков! На основе машинного обучения и продвинутых алгоритмов советник объединяет точность Bollinger Bands, Parabolic SAR, RSI и анализ по нескольким таймфреймам (от M1 до H4), чтобы генерировать сделки с высокой вероятностью успеха.
Почему стоит подписаться?
- Управление несколькими парами: Торговля сразу на 5 основных парах, диверсификация портфеля и захват прибыльных возможностей в глобальных рынках.
- ИИ и алгоритмы: Используя машинное обучение, наш EA адаптируется к волатильности, применяя фильтры ATR для входа только в оптимальных условиях.
- Динамическая Grid-стратегия: 1-3 уровня сетки, 1.3x прогрессия лотов (начальный лот 0.01), параметр martingale для крайних случаев с защитой от просадок.
- Контроль риска по волатильности: Используем фильтр ATR (14-период) для избегания низкой активности и шума.
Ожидаемый рост
С депозитом $40–$100: 50%–100% годовых. Например, $100 → $150–$200 за год при консервативных настройках.
Почему TrustCore-Grid?
- Проверенная логика: Beanые стратегии Grid-торговли с фильтрацией волатильности.
- Низкий вход: Минимальный депозит $40.
- Прозрачность: Разработан Бриджешем Джайсвалом.
Присоединяйтесь сейчас! 🚀
