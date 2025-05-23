TrustCore-Grid: Торговля по нескольким парам на основе ИИ для стремительного роста

Раскройте мощь алгоритмической торговли с TrustCore-Grid — нейросетевым Экспертным советником (EA), разработанным для одновременной торговли на пяти валютных парах: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY и NZD/USD, чтобы максимизировать вашу прибыль во множестве рынков! На основе машинного обучения и продвинутых алгоритмов советник объединяет точность Bollinger Bands, Parabolic SAR, RSI и анализ по нескольким таймфреймам (от M1 до H4), чтобы генерировать сделки с высокой вероятностью успеха.

Почему стоит подписаться?

Управление несколькими парами: Торговля сразу на 5 основных парах, диверсификация портфеля и захват прибыльных возможностей в глобальных рынках.

ИИ и алгоритмы: Используя машинное обучение, наш EA адаптируется к волатильности, применяя фильтры ATR для входа только в оптимальных условиях.

Динамическая Grid-стратегия: 1-3 уровня сетки, 1.3x прогрессия лотов (начальный лот 0.01), параметр martingale для крайних случаев с защитой от просадок.

Контроль риска по волатильности: Используем фильтр ATR (14-период) для избегания низкой активности и шума.

Ожидаемый рост

С депозитом $40–$100: 50%–100% годовых. Например, $100 → $150–$200 за год при консервативных настройках.

Почему TrustCore-Grid?

Проверенная логика: Beanые стратегии Grid-торговли с фильтрацией волатильности.

Beanые стратегии Grid-торговли с фильтрацией волатильности. Низкий вход: Минимальный депозит $40.

Минимальный депозит $40. Прозрачность: Разработан Бриджешем Джайсвалом.

Присоединяйтесь сейчас! 🚀



