- 자본
- 축소
트레이드:
1 459
이익 거래:
1 214 (83.20%)
손실 거래:
245 (16.79%)
최고의 거래:
59.01 USD
최악의 거래:
-107.24 USD
총 수익:
1 032.38 USD (80 089 pips)
총 손실:
-806.32 USD (58 300 pips)
연속 최대 이익:
70 (22.76 USD)
연속 최대 이익:
153.58 USD (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
79.52%
최대 입금량:
94.07%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
0.77
롱(주식매수):
826 (56.61%)
숏(주식차입매도):
633 (43.39%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.15 USD
평균 이익:
0.85 USD
평균 손실:
-3.29 USD
연속 최대 손실:
6 (-16.11 USD)
연속 최대 손실:
-278.72 USD (5)
월별 성장률:
3.75%
연간 예측:
45.52%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
292.20 USD (63.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.15% (292.20 USD)
자본금별:
65.80% (281.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|451
|USDJPY
|280
|GBPUSD
|208
|USDCHF
|176
|AUDUSD
|119
|USDCAD
|107
|NZDUSD
|65
|EURGBP
|42
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|31
|USDJPY
|29
|GBPUSD
|28
|USDCHF
|58
|AUDUSD
|30
|USDCAD
|21
|NZDUSD
|14
|EURGBP
|11
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|2K
|USDCHF
|2.3K
|AUDUSD
|2.6K
|USDCAD
|1.4K
|NZDUSD
|657
|EURGBP
|771
|EURCHF
|280
|AUDNZD
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.01 USD
최악의 거래: -107 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +22.76 USD
연속 최대 손실: -16.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real26
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 151
|
MTCOOK-Live
|0.25 × 4
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.29 × 1562
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 53
|
Axiory-Live
|0.32 × 34
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 851
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
RoboForexDE-ECN
|0.36 × 80
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.39 × 263
|
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1397
TrustCore-Grid: AI 기반 다중 통화 쌍 거래로 폭발적 성장을
알고리즘 트레이딩의 힘을 경험해보세요. TrustCore-Grid는 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD의 5대 통화쌍을 동시에 자동거래하는 AI기반 Expert Advisor (EA)입니다. 볼린저 밴드, 파라볼릭 SAR, RSI 및 멀티 타임프레임 분석(M1-H4)을 결합하여 정밀한 트레이딩을 제공합니다.
구독 혜택
- 다중 통화 쌍 동시 거래: 포트폴리오 다각화 및 글로벌 기회 포착.
- AI 기술 적용: ATR 필터로 최적 조건에서만 거래 시도.
- 동적 그리드 전략: 1–3계층, 1.3x 로트 진행 (기본 0.01), 극단적 상황에 마틴게일 선택 가능.
예상 성과
최소 $40–$100 투자로 연간 50%–100% 수익. 예를 들어, $100 → $150–$200 달성 가능.
차별화 포인트:
- 안정적 전략: 위험 통제 및 볼린저 필터 적용.
- 저렴한 시작 요금: $40부터도 가능.
- 투명성: Brijesh Jaiswal 개발.
지금 구독하여 AI로 최적화된 트레이딩을 시작하세요! 🚀
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
678%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
33
99%
1 459
83%
80%
1.28
0.15
USD
USD
68%
1:500