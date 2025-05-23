TrustCore-Grid: AI 기반 다중 통화 쌍 거래로 폭발적 성장을

알고리즘 트레이딩의 힘을 경험해보세요. TrustCore-Grid는 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD의 5대 통화쌍을 동시에 자동거래하는 AI기반 Expert Advisor (EA)입니다. 볼린저 밴드, 파라볼릭 SAR, RSI 및 멀티 타임프레임 분석(M1-H4)을 결합하여 정밀한 트레이딩을 제공합니다.

구독 혜택

다중 통화 쌍 동시 거래: 포트폴리오 다각화 및 글로벌 기회 포착.

AI 기술 적용: ATR 필터로 최적 조건에서만 거래 시도.

동적 그리드 전략: 1–3계층, 1.3x 로트 진행 (기본 0.01), 극단적 상황에 마틴게일 선택 가능.

예상 성과

최소 $40–$100 투자로 연간 50%–100% 수익. 예를 들어, $100 → $150–$200 달성 가능.

차별화 포인트:

안정적 전략: 위험 통제 및 볼린저 필터 적용.

저렴한 시작 요금: $40부터도 가능.

투명성: Brijesh Jaiswal 개발.

지금 구독하여 AI로 최적화된 트레이딩을 시작하세요!




