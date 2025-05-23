시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Trust Core Grid
Brijesh Jaiswal

Trust Core Grid

Brijesh Jaiswal
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 678%
RoboForex-ECN
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 459
이익 거래:
1 214 (83.20%)
손실 거래:
245 (16.79%)
최고의 거래:
59.01 USD
최악의 거래:
-107.24 USD
총 수익:
1 032.38 USD (80 089 pips)
총 손실:
-806.32 USD (58 300 pips)
연속 최대 이익:
70 (22.76 USD)
연속 최대 이익:
153.58 USD (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
79.52%
최대 입금량:
94.07%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
0.77
롱(주식매수):
826 (56.61%)
숏(주식차입매도):
633 (43.39%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.15 USD
평균 이익:
0.85 USD
평균 손실:
-3.29 USD
연속 최대 손실:
6 (-16.11 USD)
연속 최대 손실:
-278.72 USD (5)
월별 성장률:
3.75%
연간 예측:
45.52%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
292.20 USD (63.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.15% (292.20 USD)
자본금별:
65.80% (281.08 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 451
USDJPY 280
GBPUSD 208
USDCHF 176
AUDUSD 119
USDCAD 107
NZDUSD 65
EURGBP 42
EURCHF 7
AUDNZD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 31
USDJPY 29
GBPUSD 28
USDCHF 58
AUDUSD 30
USDCAD 21
NZDUSD 14
EURGBP 11
EURCHF 2
AUDNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 11K
USDJPY 1.6K
GBPUSD 2K
USDCHF 2.3K
AUDUSD 2.6K
USDCAD 1.4K
NZDUSD 657
EURGBP 771
EURCHF 280
AUDNZD 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +59.01 USD
최악의 거래: -107 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +22.76 USD
연속 최대 손실: -16.11 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real26
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
IronFXBM-Real4
0.25 × 151
MTCOOK-Live
0.25 × 4
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1562
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
UniverseWheel-Live
0.32 × 53
Axiory-Live
0.32 × 34
RoboForexEU-ECN
0.33 × 851
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.36 × 80
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.39 × 263
ICMarkets-Live18
0.39 × 1397
510 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

TrustCore-Grid: AI 기반 다중 통화 쌍 거래로 폭발적 성장을

알고리즘 트레이딩의 힘을 경험해보세요. TrustCore-Grid는 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD의 5대 통화쌍을 동시에 자동거래하는 AI기반 Expert Advisor (EA)입니다. 볼린저 밴드, 파라볼릭 SAR, RSI 및 멀티 타임프레임 분석(M1-H4)을 결합하여 정밀한 트레이딩을 제공합니다.

구독 혜택

  • 다중 통화 쌍 동시 거래: 포트폴리오 다각화 및 글로벌 기회 포착.
  • AI 기술 적용: ATR 필터로 최적 조건에서만 거래 시도.
  • 동적 그리드 전략: 1–3계층, 1.3x 로트 진행 (기본 0.01), 극단적 상황에 마틴게일 선택 가능.

예상 성과
최소 $40–$100 투자로 연간 50%–100% 수익. 예를 들어, $100 → $150–$200 달성 가능.

차별화 포인트:

  • 안정적 전략: 위험 통제 및 볼린저 필터 적용.
  • 저렴한 시작 요금: $40부터도 가능.
  • 투명성: Brijesh Jaiswal 개발.

지금 구독하여 AI로 최적화된 트레이딩을 시작하세요! 🚀


리뷰 없음
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 03:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Trust Core Grid
월별 30 USD
678%
0
0
USD
223
USD
33
99%
1 459
83%
80%
1.28
0.15
USD
68%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.