- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 442
利益トレード:
1 203 (83.42%)
損失トレード:
239 (16.57%)
ベストトレード:
59.01 USD
最悪のトレード:
-107.24 USD
総利益:
1 028.45 USD (79 707 pips)
総損失:
-790.21 USD (56 221 pips)
最大連続の勝ち:
70 (22.76 USD)
最大連続利益:
153.58 USD (6)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
78.48%
最大入金額:
94.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.82
長いトレード:
811 (56.24%)
短いトレード:
631 (43.76%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.85 USD
平均損失:
-3.31 USD
最大連続の負け:
6 (-0.14 USD)
最大連続損失:
-278.72 USD (5)
月間成長:
19.11%
年間予想:
231.89%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
292.20 USD (63.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.15% (292.20 USD)
エクイティによる:
65.80% (281.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|448
|USDJPY
|280
|GBPUSD
|208
|USDCHF
|174
|AUDUSD
|110
|USDCAD
|104
|NZDUSD
|65
|EURGBP
|42
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|34
|USDJPY
|29
|GBPUSD
|28
|USDCHF
|59
|AUDUSD
|30
|USDCAD
|29
|NZDUSD
|14
|EURGBP
|11
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|2K
|USDCHF
|2.4K
|AUDUSD
|2.5K
|USDCAD
|2.7K
|NZDUSD
|657
|EURGBP
|771
|EURCHF
|280
|AUDNZD
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +59.01 USD
最悪のトレード: -107 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +22.76 USD
最大連続損失: -0.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real26
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 151
|
MTCOOK-Live
|0.25 × 4
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.29 × 1562
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 53
|
Axiory-Live
|0.32 × 34
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 851
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
RoboForexDE-ECN
|0.36 × 80
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.39 × 263
|
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1397
TrustCore-Grid: AI×複数通貨同時取引で急成長を実現
アルゴリズム取引の力を探るには、TrustCore-Grid を活用してください。EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDJPY、NZDUSD の5大通貨ペアを同時自動売買するAIベースのエキスパートアドバイザーです。ボリンジャーバンド、パラボリックSAR、RSI、複数時間軸分析（M1-H4）を融合し、高勝率トレードを提供します。
選ばれる理由
- マルチペア取引： ポートフォリオを分散し、グローバルな利益機会を最大化。
- AI主導： 市場のボラティリティに適応。ATRフィルターで最適なタイミングのみエントリー。
- 動的グリッド戦略： 1–3段階、1.3倍ロット進行（初期0.01）、大幅ドローダウン時にはマーチンゲール選択可。
期待されるリターン：
初期資金$40–$100で年間50%–100%の成長。$100口座が$150–$200に！
他との違い：
- 最先端戦略： ボラティリティフィルター×グリッドでリスク抑制。
- 徹底的なリスク管理： ATR（14期間）でノイズを排除。
今すぐ契約して、AIに利益を任せませんか？🚀
