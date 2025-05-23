シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Trust Core Grid
Brijesh Jaiswal

Trust Core Grid

Brijesh Jaiswal
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 721%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 442
利益トレード:
1 203 (83.42%)
損失トレード:
239 (16.57%)
ベストトレード:
59.01 USD
最悪のトレード:
-107.24 USD
総利益:
1 028.45 USD (79 707 pips)
総損失:
-790.21 USD (56 221 pips)
最大連続の勝ち:
70 (22.76 USD)
最大連続利益:
153.58 USD (6)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
78.48%
最大入金額:
94.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.82
長いトレード:
811 (56.24%)
短いトレード:
631 (43.76%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.85 USD
平均損失:
-3.31 USD
最大連続の負け:
6 (-0.14 USD)
最大連続損失:
-278.72 USD (5)
月間成長:
19.11%
年間予想:
231.89%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
292.20 USD (63.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.15% (292.20 USD)
エクイティによる:
65.80% (281.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 448
USDJPY 280
GBPUSD 208
USDCHF 174
AUDUSD 110
USDCAD 104
NZDUSD 65
EURGBP 42
EURCHF 7
AUDNZD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 34
USDJPY 29
GBPUSD 28
USDCHF 59
AUDUSD 30
USDCAD 29
NZDUSD 14
EURGBP 11
EURCHF 2
AUDNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 11K
USDJPY 1.6K
GBPUSD 2K
USDCHF 2.4K
AUDUSD 2.5K
USDCAD 2.7K
NZDUSD 657
EURGBP 771
EURCHF 280
AUDNZD 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +59.01 USD
最悪のトレード: -107 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +22.76 USD
最大連続損失: -0.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real26
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
IronFXBM-Real4
0.25 × 151
MTCOOK-Live
0.25 × 4
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1562
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
UniverseWheel-Live
0.32 × 53
Axiory-Live
0.32 × 34
RoboForexEU-ECN
0.33 × 851
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.36 × 80
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.39 × 263
ICMarkets-Live18
0.39 × 1397
510 より多く...
TrustCore-Grid: AI×複数通貨同時取引で急成長を実現

アルゴリズム取引の力を探るには、TrustCore-Grid を活用してください。EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDJPY、NZDUSD の5大通貨ペアを同時自動売買するAIベースのエキスパートアドバイザーです。ボリンジャーバンド、パラボリックSAR、RSI、複数時間軸分析（M1-H4）を融合し、高勝率トレードを提供します。

選ばれる理由

  • マルチペア取引： ポートフォリオを分散し、グローバルな利益機会を最大化。
  • AI主導： 市場のボラティリティに適応。ATRフィルターで最適なタイミングのみエントリー。
  • 動的グリッド戦略： 1–3段階、1.3倍ロット進行（初期0.01）、大幅ドローダウン時にはマーチンゲール選択可。

期待されるリターン：
初期資金$40–$100で年間50%–100%の成長。$100口座が$150–$200に！

他との違い：

  • 最先端戦略： ボラティリティフィルター×グリッドでリスク抑制。
  • 徹底的なリスク管理： ATR（14期間）でノイズを排除。

今すぐ契約して、AIに利益を任せませんか？🚀


レビューなし
