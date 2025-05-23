SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trust Core Grid
Brijesh Jaiswal

Trust Core Grid

Brijesh Jaiswal
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 1 265%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 028
Bénéfice trades:
844 (82.10%)
Perte trades:
184 (17.90%)
Meilleure transaction:
59.01 USD
Pire transaction:
-33.59 USD
Bénéfice brut:
837.57 USD (63 302 pips)
Perte brute:
-435.79 USD (37 200 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (21.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
153.58 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
81.84%
Charge de dépôt maximale:
94.07%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
91
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
4.19
Longs trades:
582 (56.61%)
Courts trades:
446 (43.39%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
0.99 USD
Perte moyenne:
-2.37 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-16.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-95.80 USD (4)
Croissance mensuelle:
213.51%
Prévision annuelle:
2 590.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
95.83 USD (26.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.27% (50.72 USD)
Par fonds propres:
64.31% (26.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 334
GBPUSD 174
USDJPY 165
USDCHF 110
AUDUSD 71
NZDUSD 65
USDCAD 62
EURGBP 40
EURCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 277
GBPUSD 12
USDJPY 18
USDCHF 32
AUDUSD 20
NZDUSD 14
USDCAD 17
EURGBP 10
EURCHF 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 1.1K
USDJPY 977
USDCHF 738
AUDUSD 1.7K
NZDUSD 657
USDCAD 1.8K
EURGBP 734
EURCHF 280
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.01 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +21.46 USD
Perte consécutive maximale: -16.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
EightcapLtd-Real2
0.22 × 111
IronFXBM-Real4
0.25 × 151
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1562
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Axiory-Live
0.32 × 34
RoboForexEU-ECN
0.33 × 851
UniverseWheel-Live
0.33 × 52
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.36 × 80
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.39 × 261
ICMarkets-Live18
0.39 × 1397
BJPuhuizhongzhi-Live
0.40 × 20
491 plus...
TrustCore-Grid : Trading multi-paires alimenté par l’IA pour une croissance exponentielle

Découvrez la puissance du trading algorithmique avec TrustCore-Grid, un Expert Advisor (EA) basé sur l’intelligence artificielle conçu pour trader simultanément sur les 5 principales paires de devises : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY et NZDUSD. Grâce à une combinaison de Bandes de Bollinger, SAR Parabolique, RSI et analyse multi-timeframe (M1-H4), cet EA génère des opportunités de trading à haute probabilité.

Pourquoi s’abonner ?

  • Expertise multi-paires : Diversifiez votre portefeuille et saisissez des opportunités mondiales.
  • Basé sur l’IA : S’adapte à la volatilité avec des filtres ATR.
  • Stratégie Grid dynamique : 1 à 3 niveaux, progression de 1.3x (lot de base 0.01), option martingale pour gestion de risque extrême.

Rendement attendu :
Investissement minimal de $40 à $100.

  • Croissance annuelle de 50% à 100% : Un compte de $100 peut atteindre $150–$200 sous 1 an.

Pourquoi TrustCore-Grid ?

  • Stratégie éprouvée : Grid avec filtres de volatilité et contrôle de sécurité strict.
  • Accessible : Démarrez dès $40.
  • Transparent : Développé par Brijesh Jaiswal.

Souscrivez dès aujourd’hui et laissez TrustCore-Grid trader avec intelligence ! 🚀

Aucun avis
2025.09.26 01:27
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 03:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 21:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 07:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
