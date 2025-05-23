- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|334
|GBPUSD
|174
|USDJPY
|165
|USDCHF
|110
|AUDUSD
|71
|NZDUSD
|65
|USDCAD
|62
|EURGBP
|40
|EURCHF
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|277
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|18
|USDCHF
|32
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|17
|EURGBP
|10
|EURCHF
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|1.1K
|USDJPY
|977
|USDCHF
|738
|AUDUSD
|1.7K
|NZDUSD
|657
|USDCAD
|1.8K
|EURGBP
|734
|EURCHF
|280
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
EightcapLtd-Real2
|0.22 × 111
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 151
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.29 × 1562
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Axiory-Live
|0.32 × 34
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 851
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 52
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
RoboForexDE-ECN
|0.36 × 80
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.39 × 261
|
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1397
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.40 × 20
TrustCore-Grid : Trading multi-paires alimenté par l’IA pour une croissance exponentielle
Découvrez la puissance du trading algorithmique avec TrustCore-Grid, un Expert Advisor (EA) basé sur l’intelligence artificielle conçu pour trader simultanément sur les 5 principales paires de devises : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY et NZDUSD. Grâce à une combinaison de Bandes de Bollinger, SAR Parabolique, RSI et analyse multi-timeframe (M1-H4), cet EA génère des opportunités de trading à haute probabilité.
Pourquoi s’abonner ?
- Expertise multi-paires : Diversifiez votre portefeuille et saisissez des opportunités mondiales.
- Basé sur l’IA : S’adapte à la volatilité avec des filtres ATR.
- Stratégie Grid dynamique : 1 à 3 niveaux, progression de 1.3x (lot de base 0.01), option martingale pour gestion de risque extrême.
Rendement attendu :
Investissement minimal de $40 à $100.
- Croissance annuelle de 50% à 100% : Un compte de $100 peut atteindre $150–$200 sous 1 an.
Pourquoi TrustCore-Grid ?
- Stratégie éprouvée : Grid avec filtres de volatilité et contrôle de sécurité strict.
- Accessible : Démarrez dès $40.
- Transparent : Développé par Brijesh Jaiswal.
Souscrivez dès aujourd’hui et laissez TrustCore-Grid trader avec intelligence ! 🚀