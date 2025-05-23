- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|448
|USDJPY
|280
|GBPUSD
|208
|USDCHF
|174
|AUDUSD
|110
|USDCAD
|104
|NZDUSD
|65
|EURGBP
|42
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|34
|USDJPY
|29
|GBPUSD
|28
|USDCHF
|59
|AUDUSD
|30
|USDCAD
|29
|NZDUSD
|14
|EURGBP
|11
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|2K
|USDCHF
|2.4K
|AUDUSD
|2.5K
|USDCAD
|2.7K
|NZDUSD
|657
|EURGBP
|771
|EURCHF
|280
|AUDNZD
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real26
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 151
|
MTCOOK-Live
|0.25 × 4
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.29 × 1562
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 53
|
Axiory-Live
|0.32 × 34
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 851
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
RoboForexDE-ECN
|0.36 × 80
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.39 × 263
|
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1397
TrustCore-Grid: Negociación multitasa impulsada por IA para un crecimiento explosivo
Descubra el poder del trading algorítmico con TrustCore-Grid, un Asesor Experto (EA) basado en IA diseñado para operar simultáneamente en 5 parejas principales: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY y NZDUSD. Combina Bollinger Bands, SAR Parabólico, RSI y análisis multitemporal (M1-H4) para altas probabilidades de éxito.
¿Por qué suscribirse?
- Maestría en múltiples pares: Diversifique y aproveche oportunidades globales.
- IA avanzada: Adapta entradas al mercado usando filtros ATR (14-periodo).
- Estrategia dinámica de grilla: 1-3 niveles, progresión 1.3x (lote inicial 0.01), martingala opcional.
- Control de riesgo inteligente: Filtra baja volatilidad y ruido de mercado.
Crecimiento potencial
Depósito inicial: $40–$100.
- 50%–100% anual: Cuenta de $100 → $150–$200 en un año.
¿Por qué TrustCore-Grid?
- Lógica probada: Grid con filtros y controles de seguridad.
- Barreras bajas: Empieza desde $40.
- Transparencia: Desarrollado por Brijesh Jaiswal.
¡Suscríbase y deje que TrustCore-Grid negocie de manera inteligente por usted! 🚀
