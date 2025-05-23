SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Trust Core Grid
Brijesh Jaiswal

Trust Core Grid

Brijesh Jaiswal
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 721%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 442
Transacciones Rentables:
1 203 (83.42%)
Transacciones Irrentables:
239 (16.57%)
Mejor transacción:
59.01 USD
Peor transacción:
-107.24 USD
Beneficio Bruto:
1 028.45 USD (79 707 pips)
Pérdidas Brutas:
-790.21 USD (56 221 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (22.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
153.58 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
78.48%
Carga máxima del depósito:
94.07%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.82
Transacciones Largas:
811 (56.24%)
Transacciones Cortas:
631 (43.76%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
0.17 USD
Beneficio medio:
0.85 USD
Pérdidas medias:
-3.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-0.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-278.72 USD (5)
Crecimiento al mes:
19.11%
Pronóstico anual:
231.89%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
292.20 USD (63.11%)
Reducción relativa:
De balance:
68.15% (292.20 USD)
De fondos:
65.80% (281.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 448
USDJPY 280
GBPUSD 208
USDCHF 174
AUDUSD 110
USDCAD 104
NZDUSD 65
EURGBP 42
EURCHF 7
AUDNZD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 34
USDJPY 29
GBPUSD 28
USDCHF 59
AUDUSD 30
USDCAD 29
NZDUSD 14
EURGBP 11
EURCHF 2
AUDNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 11K
USDJPY 1.6K
GBPUSD 2K
USDCHF 2.4K
AUDUSD 2.5K
USDCAD 2.7K
NZDUSD 657
EURGBP 771
EURCHF 280
AUDNZD 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.01 USD
Peor transacción: -107 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +22.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real26
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
IronFXBM-Real4
0.25 × 151
MTCOOK-Live
0.25 × 4
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1562
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
UniverseWheel-Live
0.32 × 53
Axiory-Live
0.32 × 34
RoboForexEU-ECN
0.33 × 851
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.36 × 80
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.39 × 263
ICMarkets-Live18
0.39 × 1397
otros 510...
TrustCore-Grid: Negociación multitasa impulsada por IA para un crecimiento explosivo

Descubra el poder del trading algorítmico con TrustCore-Grid, un Asesor Experto (EA) basado en IA diseñado para operar simultáneamente en 5 parejas principales: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY y NZDUSD. Combina Bollinger Bands, SAR Parabólico, RSI y análisis multitemporal (M1-H4) para altas probabilidades de éxito.

¿Por qué suscribirse?

  • Maestría en múltiples pares: Diversifique y aproveche oportunidades globales.
  • IA avanzada: Adapta entradas al mercado usando filtros ATR (14-periodo).
  • Estrategia dinámica de grilla: 1-3 niveles, progresión 1.3x (lote inicial 0.01), martingala opcional.
  • Control de riesgo inteligente: Filtra baja volatilidad y ruido de mercado.

Crecimiento potencial
Depósito inicial: $40–$100.

  • 50%–100% anual: Cuenta de $100 → $150–$200 en un año.

¿Por qué TrustCore-Grid?

  • Lógica probada: Grid con filtros y controles de seguridad.
  • Barreras bajas: Empieza desde $40.
  • Transparencia: Desarrollado por Brijesh Jaiswal.

¡Suscríbase y deje que TrustCore-Grid negocie de manera inteligente por usted! 🚀


No hay comentarios
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 03:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Trust Core Grid
30 USD al mes
721%
0
0
USD
235
USD
32
99%
1 442
83%
78%
1.30
0.17
USD
68%
1:500
Copiar

