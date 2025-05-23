SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trust Core Grid
Brijesh Jaiswal

Trust Core Grid

Brijesh Jaiswal
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1 265%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 028
Profit Trade:
844 (82.10%)
Loss Trade:
184 (17.90%)
Best Trade:
59.01 USD
Worst Trade:
-33.59 USD
Profitto lordo:
837.57 USD (63 302 pips)
Perdita lorda:
-435.79 USD (37 200 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (21.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.58 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
81.84%
Massimo carico di deposito:
94.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.19
Long Trade:
582 (56.61%)
Short Trade:
446 (43.39%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
0.99 USD
Perdita media:
-2.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-95.80 USD (4)
Crescita mensile:
213.51%
Previsione annuale:
2 590.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
95.83 USD (26.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.27% (50.72 USD)
Per equità:
64.31% (26.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 334
GBPUSD 174
USDJPY 165
USDCHF 110
AUDUSD 71
NZDUSD 65
USDCAD 62
EURGBP 40
EURCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 277
GBPUSD 12
USDJPY 18
USDCHF 32
AUDUSD 20
NZDUSD 14
USDCAD 17
EURGBP 10
EURCHF 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 1.1K
USDJPY 977
USDCHF 738
AUDUSD 1.7K
NZDUSD 657
USDCAD 1.8K
EURGBP 734
EURCHF 280
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.01 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +21.46 USD
Massima perdita consecutiva: -16.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
EightcapLtd-Real2
0.22 × 111
IronFXBM-Real4
0.25 × 151
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1562
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Axiory-Live
0.32 × 34
RoboForexEU-ECN
0.33 × 851
UniverseWheel-Live
0.33 × 52
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.36 × 80
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.39 × 261
ICMarkets-Live18
0.39 × 1397
BJPuhuizhongzhi-Live
0.40 × 20
491 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

TrustCore-Grid: Trading Multi-Pair con Intelligenza Artificiale per una Crescita Esplosiva

Scopri il potere del trading algoritmico con TrustCore-Grid, un Consulente Esperto (EA) basato sull’IA progettato per operare simultaneamente su 5 principali coppie di valute: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY e NZDUSD, massimizzando il tuo potenziale di profitto in mercati diversificati! Basato su machine learning e algoritmi avanzati, questo EA combina la precisione delle Bollinger Bands, del Parabolic SAR, dell’RSI e dell’analisi multi-timeframe (M1-H4) per generare operazioni ad alta probabilità di successo.

Perché Sottoscrivere?

  • Maestria Multi-Pair: Scambia 5 coppie principali contemporaneamente, diversificando il tuo portafoglio e cogliendo opportunità nei mercati globali.
  • Guidato da IA e Algoritmi: Adattandosi alla volatilità del mercato grazie a filtri ATR, l’EA effettua operazioni solo in condizioni ottimali.
  • Strategia Grid Dinamica: Utilizza 1-3 livelli di griglia con una progressione del lotto 1,3x (partendo da un lotto base conservativo di 0,01) e martingale opzionale per scenari di forte drawdown, bilanciata da rigorosi controlli di sicurezza come limiti di drawdown, protezione dell’equity e cap di profitto giornaliero.
  • Controllo del Rischio Intelligente: Le operazioni vengono filtrate tramite ATR (14-periodo) per evitare trappole di bassa volatilità e rumore di mercato, garantendo entrate e uscite più intelligenti.

Crescita Potenziale – Cosa Aspettarti?
Con un deposito iniziale consigliato di soli $40-$100 per impostazioni a basso rischio, TrustCore-Grid ha il potenziale per generare rendimenti impressionanti. Basandosi sulle performance storiche e sulla diversificazione multi-pair:

  • Crescita Annuale Attesa: I sottoscrittori possono mirare al 50%-100% di rendimento annuo con impostazioni conservative (lotto base 0,01). Ad esempio, un conto da $100 potrebbe crescere a $150-$200 in un anno, assumendo condizioni di mercato stabili e una corretta gestione del rischio.
  • Vantaggio Multi-Pair: Scambiare 5 coppie contemporaneamente aumenta l’esposizione alle opportunità di profitto, amplificando i guadagni rispetto alle strategie single-pair. Ogni coppia contribuisce alla crescita complessiva, rendendo il tuo portafoglio più resiliente e dinamico.
  • Profitti Scalabili: Man mano che il tuo conto cresce, puoi aumentare le dimensioni dei lotti mantenendo lo stesso profilo di rischio, potenzialmente moltiplicando ulteriormente i tuoi rendimenti!

Perché TrustCore-Grid Si Distingue

  • Logica Collaudata: Il trading grid con filtri di volatilità e controlli di sicurezza garantisce una crescita sostenibile senza rischi eccessivi.
  • Basso Investimento Iniziale: Inizia con soli $40, rendendolo accessibile a trader di ogni livello.
  • Trasparenza: Sviluppato da Brijesh Jaiswal.

Unisciti al Futuro del Trading!
Non perdere l’opportunità di far crescere il tuo conto con un potente strumento basato su IA e algoritmi. Che tu sia un principiante o un trader esperto, TrustCore-Grid offre una soluzione automatizzata per sfruttare le coppie più importanti del mercato forex. Sottoscrivi oggi stesso e inizia il tuo percorso verso profitti consistenti e multi-pair: il tuo conto potrebbe raddoppiare in un anno! 🚀

Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 03:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 21:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 07:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati