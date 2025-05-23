- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|334
|GBPUSD
|174
|USDJPY
|165
|USDCHF
|110
|AUDUSD
|71
|NZDUSD
|65
|USDCAD
|62
|EURGBP
|40
|EURCHF
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|277
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|18
|USDCHF
|32
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|17
|EURGBP
|10
|EURCHF
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|1.1K
|USDJPY
|977
|USDCHF
|738
|AUDUSD
|1.7K
|NZDUSD
|657
|USDCAD
|1.8K
|EURGBP
|734
|EURCHF
|280
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
EightcapLtd-Real2
|0.22 × 111
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 151
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.29 × 1562
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Axiory-Live
|0.32 × 34
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 851
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 52
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
RoboForexDE-ECN
|0.36 × 80
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.39 × 261
|
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1397
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.40 × 20
TrustCore-Grid: Trading Multi-Pair con Intelligenza Artificiale per una Crescita Esplosiva
Scopri il potere del trading algoritmico con TrustCore-Grid, un Consulente Esperto (EA) basato sull’IA progettato per operare simultaneamente su 5 principali coppie di valute: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY e NZDUSD, massimizzando il tuo potenziale di profitto in mercati diversificati! Basato su machine learning e algoritmi avanzati, questo EA combina la precisione delle Bollinger Bands, del Parabolic SAR, dell’RSI e dell’analisi multi-timeframe (M1-H4) per generare operazioni ad alta probabilità di successo.
Perché Sottoscrivere?
- Maestria Multi-Pair: Scambia 5 coppie principali contemporaneamente, diversificando il tuo portafoglio e cogliendo opportunità nei mercati globali.
- Guidato da IA e Algoritmi: Adattandosi alla volatilità del mercato grazie a filtri ATR, l’EA effettua operazioni solo in condizioni ottimali.
- Strategia Grid Dinamica: Utilizza 1-3 livelli di griglia con una progressione del lotto 1,3x (partendo da un lotto base conservativo di 0,01) e martingale opzionale per scenari di forte drawdown, bilanciata da rigorosi controlli di sicurezza come limiti di drawdown, protezione dell’equity e cap di profitto giornaliero.
- Controllo del Rischio Intelligente: Le operazioni vengono filtrate tramite ATR (14-periodo) per evitare trappole di bassa volatilità e rumore di mercato, garantendo entrate e uscite più intelligenti.
Crescita Potenziale – Cosa Aspettarti?
Con un deposito iniziale consigliato di soli $40-$100 per impostazioni a basso rischio, TrustCore-Grid ha il potenziale per generare rendimenti impressionanti. Basandosi sulle performance storiche e sulla diversificazione multi-pair:
- Crescita Annuale Attesa: I sottoscrittori possono mirare al 50%-100% di rendimento annuo con impostazioni conservative (lotto base 0,01). Ad esempio, un conto da $100 potrebbe crescere a $150-$200 in un anno, assumendo condizioni di mercato stabili e una corretta gestione del rischio.
- Vantaggio Multi-Pair: Scambiare 5 coppie contemporaneamente aumenta l’esposizione alle opportunità di profitto, amplificando i guadagni rispetto alle strategie single-pair. Ogni coppia contribuisce alla crescita complessiva, rendendo il tuo portafoglio più resiliente e dinamico.
- Profitti Scalabili: Man mano che il tuo conto cresce, puoi aumentare le dimensioni dei lotti mantenendo lo stesso profilo di rischio, potenzialmente moltiplicando ulteriormente i tuoi rendimenti!
Perché TrustCore-Grid Si Distingue
- Logica Collaudata: Il trading grid con filtri di volatilità e controlli di sicurezza garantisce una crescita sostenibile senza rischi eccessivi.
- Basso Investimento Iniziale: Inizia con soli $40, rendendolo accessibile a trader di ogni livello.
- Trasparenza: Sviluppato da Brijesh Jaiswal.
Unisciti al Futuro del Trading!
Non perdere l’opportunità di far crescere il tuo conto con un potente strumento basato su IA e algoritmi. Che tu sia un principiante o un trader esperto, TrustCore-Grid offre una soluzione automatizzata per sfruttare le coppie più importanti del mercato forex. Sottoscrivi oggi stesso e inizia il tuo percorso verso profitti consistenti e multi-pair: il tuo conto potrebbe raddoppiare in un anno! 🚀