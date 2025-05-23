- Crescimento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|448
|USDJPY
|280
|GBPUSD
|208
|USDCHF
|174
|AUDUSD
|110
|USDCAD
|104
|NZDUSD
|65
|EURGBP
|42
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|34
|USDJPY
|29
|GBPUSD
|28
|USDCHF
|59
|AUDUSD
|30
|USDCAD
|29
|NZDUSD
|14
|EURGBP
|11
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|2K
|USDCHF
|2.4K
|AUDUSD
|2.5K
|USDCAD
|2.7K
|NZDUSD
|657
|EURGBP
|771
|EURCHF
|280
|AUDNZD
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real26
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 151
|
MTCOOK-Live
|0.25 × 4
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.29 × 1562
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 53
|
Axiory-Live
|0.32 × 34
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 851
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
RoboForexDE-ECN
|0.36 × 80
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.39 × 263
|
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1397
TrustCore-Grid: Negociação Multimoeda com IA para Crescimento Exponencial
Desbloqueie o potencial do trading algorítmico com TrustCore-Grid, um Assistente Especialista (EA) baseado em IA que opera simultaneamente em 5 pares principais: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY e NZDUSD. Combina Bollinger Bands, Parabolic SAR, RSI e análise multitemporal (M1-H4) para identificar oportunidades de alto sucesso.
Por que se inscrever?
- Mestre de múltiplos pares: Diversifique e capture oportunidades globais.
- Negociação inteligente: Filtro ATR (14-período) para evitar volatilidade baixa.
- Estratégia de grelha dinâmica: 1-3 níveis, progressão 1.3x (lote inicial 0.01), opção de martingale.
Resultado esperado:
Depósito mínimo: $40–$100.
- Retorno anual de 50%–100%: Uma conta de $100 pode crescer até $200 em um ano.
Por que escolher TrustCore-Grid?
- Lógica sólida: Greve com filtros de volatilidade e controle de risco.
- Acessibilidade: Comece com apenas $40.
- Transparência: Desenvolvido por Brijesh Jaiswal.
Invista agora e deixe TrustCore-Grid operar com inteligência! 🚀
