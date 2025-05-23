SinaisSeções
Brijesh Jaiswal

Trust Core Grid

Brijesh Jaiswal
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 721%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 442
Negociações com lucro:
1 203 (83.42%)
Negociações com perda:
239 (16.57%)
Melhor negociação:
59.01 USD
Pior negociação:
-107.24 USD
Lucro bruto:
1 028.45 USD (79 707 pips)
Perda bruta:
-790.21 USD (56 221 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (22.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.58 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
78.48%
Depósito máximo carregado:
94.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.82
Negociações longas:
811 (56.24%)
Negociações curtas:
631 (43.76%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
0.85 USD
Perda média:
-3.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-0.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-278.72 USD (5)
Crescimento mensal:
19.11%
Previsão anual:
231.89%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
292.20 USD (63.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.15% (292.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.80% (281.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 448
USDJPY 280
GBPUSD 208
USDCHF 174
AUDUSD 110
USDCAD 104
NZDUSD 65
EURGBP 42
EURCHF 7
AUDNZD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 34
USDJPY 29
GBPUSD 28
USDCHF 59
AUDUSD 30
USDCAD 29
NZDUSD 14
EURGBP 11
EURCHF 2
AUDNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 11K
USDJPY 1.6K
GBPUSD 2K
USDCHF 2.4K
AUDUSD 2.5K
USDCAD 2.7K
NZDUSD 657
EURGBP 771
EURCHF 280
AUDNZD 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Melhor negociação: +59.01 USD
Pior negociação: -107 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +22.76 USD
Máxima perda consecutiva: -0.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real26
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
IronFXBM-Real4
0.25 × 151
MTCOOK-Live
0.25 × 4
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1562
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
UniverseWheel-Live
0.32 × 53
Axiory-Live
0.32 × 34
RoboForexEU-ECN
0.33 × 851
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.36 × 80
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.39 × 263
ICMarkets-Live18
0.39 × 1397
510 mais ...
TrustCore-Grid: Negociação Multimoeda com IA para Crescimento Exponencial

Desbloqueie o potencial do trading algorítmico com TrustCore-Grid, um Assistente Especialista (EA) baseado em IA que opera simultaneamente em 5 pares principais: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY e NZDUSD. Combina Bollinger Bands, Parabolic SAR, RSI e análise multitemporal (M1-H4) para identificar oportunidades de alto sucesso.

Por que se inscrever?

  • Mestre de múltiplos pares: Diversifique e capture oportunidades globais.
  • Negociação inteligente: Filtro ATR (14-período) para evitar volatilidade baixa.
  • Estratégia de grelha dinâmica: 1-3 níveis, progressão 1.3x (lote inicial 0.01), opção de martingale.

Resultado esperado:
Depósito mínimo: $40–$100.

  • Retorno anual de 50%–100%: Uma conta de $100 pode crescer até $200 em um ano.

Por que escolher TrustCore-Grid?

  • Lógica sólida: Greve com filtros de volatilidade e controle de risco.
  • Acessibilidade: Comece com apenas $40.
  • Transparência: Desenvolvido por Brijesh Jaiswal.

Invista agora e deixe TrustCore-Grid operar com inteligência! 🚀


Sem comentários
