- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|448
|USDJPY
|280
|GBPUSD
|208
|USDCHF
|174
|AUDUSD
|112
|USDCAD
|104
|NZDUSD
|65
|EURGBP
|42
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|34
|USDJPY
|29
|GBPUSD
|28
|USDCHF
|59
|AUDUSD
|31
|USDCAD
|29
|NZDUSD
|14
|EURGBP
|11
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|2K
|USDCHF
|2.4K
|AUDUSD
|2.6K
|USDCAD
|2.7K
|NZDUSD
|657
|EURGBP
|771
|EURCHF
|280
|AUDNZD
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real26
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 151
|
MTCOOK-Live
|0.25 × 4
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.29 × 1562
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 53
|
Axiory-Live
|0.32 × 34
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 851
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
RoboForexDE-ECN
|0.36 × 80
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.39 × 263
|
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1397
TrustCore-Grid: KI-gestützter Mehrpaar-Handel für explosiven Wachstum
Entfesseln Sie die Kraft des Algotradings mit TrustCore-Grid, einem KI-basierten Expert Advisor (EA), der gleichzeitig mit den 5 Hauptwährungspaaren handelt: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY und NZDUSD. Kombiniert Bollinger Bands, Parabolic SAR, RSI und Mehrzeitraum-Analyse (M1-H4) für hochwahrscheinliche Trades.
Warum abonnieren?
- Meister der Mehrpaare: Diversifizieren Sie Ihr Portfolio und nutzen Sie globale Chancen.
- KI-gestützt: Adaptiert an Volatilität mit ATR(14)-Filtern.
- Dynamische Gitterstrategie: 1-3 Ebenen, 1.3x-Lot-Progression (Start 0.01), optional Martingale.
Erwarteter Gewinn:
Mindestens $40–$100 Investition.
- 50%–100% jährlich: $100 → $150–$200 in einem Jahr.
Warum TrustCore-Grid?
- Bewährte Logik: Selbstregulierende Gitterstrategie mit Risikokontrolle.
- Niedrige Eintrittsbarriere: Ab $40 zugänglich.
- Transparenz: Entwickelt von Brijesh Jaiswal.
Registrieren Sie sich jetzt und lassen Sie TrustCore-Grid für Sie handeln! 🚀
