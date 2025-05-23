SignaleKategorien
Brijesh Jaiswal

Trust Core Grid

Brijesh Jaiswal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 723%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 444
Gewinntrades:
1 205 (83.44%)
Verlusttrades:
239 (16.55%)
Bester Trade:
59.01 USD
Schlechtester Trade:
-107.24 USD
Bruttoprofit:
1 028.99 USD (79 765 pips)
Bruttoverlust:
-790.21 USD (56 221 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (22.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
153.58 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
78.48%
Max deposit load:
94.07%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.82
Long-Positionen:
813 (56.30%)
Short-Positionen:
631 (43.70%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
0.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-0.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-278.72 USD (5)
Wachstum pro Monat :
21.19%
Jahresprognose:
257.08%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
292.20 USD (63.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
68.15% (292.20 USD)
Kapital:
65.80% (281.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 448
USDJPY 280
GBPUSD 208
USDCHF 174
AUDUSD 112
USDCAD 104
NZDUSD 65
EURGBP 42
EURCHF 7
AUDNZD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 34
USDJPY 29
GBPUSD 28
USDCHF 59
AUDUSD 31
USDCAD 29
NZDUSD 14
EURGBP 11
EURCHF 2
AUDNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 11K
USDJPY 1.6K
GBPUSD 2K
USDCHF 2.4K
AUDUSD 2.6K
USDCAD 2.7K
NZDUSD 657
EURGBP 771
EURCHF 280
AUDNZD 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +59.01 USD
Schlechtester Trade: -107 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real26
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
IronFXBM-Real4
0.25 × 151
MTCOOK-Live
0.25 × 4
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1562
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
UniverseWheel-Live
0.32 × 53
Axiory-Live
0.32 × 34
RoboForexEU-ECN
0.33 × 851
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.36 × 80
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.39 × 263
ICMarkets-Live18
0.39 × 1397
noch 510 ...
TrustCore-Grid: KI-gestützter Mehrpaar-Handel für explosiven Wachstum

Entfesseln Sie die Kraft des Algotradings mit TrustCore-Grid, einem KI-basierten Expert Advisor (EA), der gleichzeitig mit den 5 Hauptwährungspaaren handelt: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY und NZDUSD. Kombiniert Bollinger Bands, Parabolic SAR, RSI und Mehrzeitraum-Analyse (M1-H4) für hochwahrscheinliche Trades.

Warum abonnieren?

  • Meister der Mehrpaare: Diversifizieren Sie Ihr Portfolio und nutzen Sie globale Chancen.
  • KI-gestützt: Adaptiert an Volatilität mit ATR(14)-Filtern.
  • Dynamische Gitterstrategie: 1-3 Ebenen, 1.3x-Lot-Progression (Start 0.01), optional Martingale.

Erwarteter Gewinn:
Mindestens $40–$100 Investition.

  • 50%–100% jährlich: $100 → $150–$200 in einem Jahr.

Warum TrustCore-Grid?

  • Bewährte Logik: Selbstregulierende Gitterstrategie mit Risikokontrolle.
  • Niedrige Eintrittsbarriere: Ab $40 zugänglich.
  • Transparenz: Entwickelt von Brijesh Jaiswal.

Registrieren Sie sich jetzt und lassen Sie TrustCore-Grid für Sie handeln! 🚀


Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Trust Core Grid
30 USD pro Monat
723%
0
0
USD
236
USD
32
99%
1 444
83%
78%
1.30
0.17
USD
68%
1:500
