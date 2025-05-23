信号部分
Brijesh Jaiswal

Trust Core Grid

Brijesh Jaiswal
0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 719%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 440
盈利交易:
1 201 (83.40%)
亏损交易:
239 (16.60%)
最好交易:
59.01 USD
最差交易:
-107.24 USD
毛利:
1 027.91 USD (79 647 pips)
毛利亏损:
-790.21 USD (56 221 pips)
最大连续赢利:
70 (22.76 USD)
最大连续盈利:
153.58 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
78.48%
最大入金加载:
94.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.81
长期交易:
809 (56.18%)
短期交易:
631 (43.82%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
0.86 USD
平均损失:
-3.31 USD
最大连续失误:
6 (-0.14 USD)
最大连续亏损:
-278.72 USD (5)
每月增长:
24.01%
年度预测:
291.35%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
292.20 USD (63.11%)
相对跌幅:
结余:
68.15% (292.20 USD)
净值:
65.80% (281.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 448
USDJPY 280
GBPUSD 208
USDCHF 174
AUDUSD 108
USDCAD 104
NZDUSD 65
EURGBP 42
EURCHF 7
AUDNZD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 34
USDJPY 29
GBPUSD 28
USDCHF 59
AUDUSD 30
USDCAD 29
NZDUSD 14
EURGBP 11
EURCHF 2
AUDNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 11K
USDJPY 1.6K
GBPUSD 2K
USDCHF 2.4K
AUDUSD 2.5K
USDCAD 2.7K
NZDUSD 657
EURGBP 771
EURCHF 280
AUDNZD 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +59.01 USD
最差交易: -107 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +22.76 USD
最大连续亏损: -0.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real26
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
IronFXBM-Real4
0.25 × 151
MTCOOK-Live
0.25 × 4
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1562
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
UniverseWheel-Live
0.32 × 53
Axiory-Live
0.32 × 34
RoboForexEU-ECN
0.33 × 851
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.36 × 80
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.39 × 263
ICMarkets-Live18
0.39 × 1397
510 更多...
TrustCore-Grid: 基于AI的多货币对交易，实现爆发式增长

通过 TrustCore-Grid 释放算法交易的力量，这是一款基于AI的专家顾问（EA），可同时交易5大货币对：EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDJPY和NZDUSD，助您在多元市场中最大化利润！基于机器学习与先进算法，此EA结合布林带、抛物线SAR、RSI指标及多元时间框架分析（M1-H4），精准捕捉高概率交易机会。

为何订阅？

  • 多对交易精通： 同时交易5大货币对，分散投资组合，把握全球机会。
  • AI驱动： 利用ATR过滤器自动适应市场波动，仅在最佳条件开仓。
  • 动态网格策略： 1-3层网格，1.3倍手数递增（初始0.01手），极端情况下可启牛熊交易，辅以严格的风控（回撤限制、净值保护等）。
  • 波动率风控： ATR（14周期）筛选交易，避免低波动陷阱和市场噪音。

潜在收益
推荐起步资金仅需$40-$100：保守设置下（0.01手）年回报率可达50%-100%。例如，$100账户可增长至$150-$200。

为何选择TrustCore-Grid？

  • 稳健策略： 网格交易+波动率过滤，实现可持续增长。
  • 低门槛： 起步仅需$40。
  • 透明开发： 由Brijesh Jaiswal团队开发。

立即订阅，开启未来交易之旅！🚀


没有评论
