- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 440
盈利交易:
1 201 (83.40%)
亏损交易:
239 (16.60%)
最好交易:
59.01 USD
最差交易:
-107.24 USD
毛利:
1 027.91 USD (79 647 pips)
毛利亏损:
-790.21 USD (56 221 pips)
最大连续赢利:
70 (22.76 USD)
最大连续盈利:
153.58 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
78.48%
最大入金加载:
94.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.81
长期交易:
809 (56.18%)
短期交易:
631 (43.82%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
0.86 USD
平均损失:
-3.31 USD
最大连续失误:
6 (-0.14 USD)
最大连续亏损:
-278.72 USD (5)
每月增长:
24.01%
年度预测:
291.35%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
292.20 USD (63.11%)
相对跌幅:
结余:
68.15% (292.20 USD)
净值:
65.80% (281.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|448
|USDJPY
|280
|GBPUSD
|208
|USDCHF
|174
|AUDUSD
|108
|USDCAD
|104
|NZDUSD
|65
|EURGBP
|42
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|34
|USDJPY
|29
|GBPUSD
|28
|USDCHF
|59
|AUDUSD
|30
|USDCAD
|29
|NZDUSD
|14
|EURGBP
|11
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|2K
|USDCHF
|2.4K
|AUDUSD
|2.5K
|USDCAD
|2.7K
|NZDUSD
|657
|EURGBP
|771
|EURCHF
|280
|AUDNZD
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.01 USD
最差交易: -107 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +22.76 USD
最大连续亏损: -0.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real26
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 151
|
MTCOOK-Live
|0.25 × 4
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.29 × 1562
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 53
|
Axiory-Live
|0.32 × 34
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 851
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
RoboForexDE-ECN
|0.36 × 80
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.39 × 263
|
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1397
TrustCore-Grid: 基于AI的多货币对交易，实现爆发式增长
通过 TrustCore-Grid 释放算法交易的力量，这是一款基于AI的专家顾问（EA），可同时交易5大货币对：EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDJPY和NZDUSD，助您在多元市场中最大化利润！基于机器学习与先进算法，此EA结合布林带、抛物线SAR、RSI指标及多元时间框架分析（M1-H4），精准捕捉高概率交易机会。
为何订阅？
- 多对交易精通： 同时交易5大货币对，分散投资组合，把握全球机会。
- AI驱动： 利用ATR过滤器自动适应市场波动，仅在最佳条件开仓。
- 动态网格策略： 1-3层网格，1.3倍手数递增（初始0.01手），极端情况下可启牛熊交易，辅以严格的风控（回撤限制、净值保护等）。
- 波动率风控： ATR（14周期）筛选交易，避免低波动陷阱和市场噪音。
潜在收益
推荐起步资金仅需$40-$100：保守设置下（0.01手）年回报率可达50%-100%。例如，$100账户可增长至$150-$200。
为何选择TrustCore-Grid？
- 稳健策略： 网格交易+波动率过滤，实现可持续增长。
- 低门槛： 起步仅需$40。
- 透明开发： 由Brijesh Jaiswal团队开发。
立即订阅，开启未来交易之旅！🚀
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
719%
0
0
USD
USD
235
USD
USD
31
99%
1 440
83%
78%
1.30
0.17
USD
USD
68%
1:500