SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GFCapital Roboforex
Van Tuyen Pham

GFCapital Roboforex

Van Tuyen Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
903
Kârla kapanan işlemler:
747 (82.72%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (17.28%)
En iyi işlem:
76.65 USD
En kötü işlem:
-440.98 USD
Brüt kâr:
8 143.46 USD (118 504 pips)
Brüt zarar:
-7 179.52 USD (172 260 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (263.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
455.43 USD (33)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.67%
Maks. mevduat yükü:
35.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
585 (64.78%)
Satış işlemleri:
318 (35.22%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
10.90 USD
Ortalama zarar:
-46.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 231.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 231.91 USD (12)
Aylık büyüme:
10.81%
Yıllık tahmin:
131.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
225.15 USD
Maksimum:
2 756.05 USD (61.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.79% (2 756.05 USD)
Varlığa göre:
74.98% (5 268.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 259
.USTECHCash 232
AUDUSD 95
AUDCAD 82
NZDCHF 67
NZDUSD 42
XAUUSD 40
EURCAD 25
EURCHF 16
NZDJPY 10
AUDCHF 9
AUDJPY 6
USDCAD 6
CADJPY 4
XAUEUR 4
WTI 2
CADCHF 2
NQM25 1
EURUSD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.7K
.USTECHCash -2.1K
AUDUSD -31
AUDCAD 715
NZDCHF -20
NZDUSD 246
XAUUSD -178
EURCAD 139
EURCHF 313
NZDJPY 24
AUDCHF 118
AUDJPY -52
USDCAD 122
CADJPY -52
XAUEUR 10
WTI 13
CADCHF 4
NQM25 5
EURUSD 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 8.4K
.USTECHCash -65K
AUDUSD 215
AUDCAD 3.4K
NZDCHF 652
NZDUSD 2K
XAUUSD -6.5K
EURCAD 1.4K
EURCHF 694
NZDJPY 190
AUDCHF 255
AUDJPY -30
USDCAD 589
CADJPY -313
XAUEUR 275
WTI 57
CADCHF 53
NQM25 230
EURUSD 9
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +76.65 USD
En kötü işlem: -441 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +263.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 231.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.25 × 64
RoboForex-Pro-4
2.24 × 1643
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.83 × 240
RoboForex-Pro-5
3.08 × 2577
RoboForex-Pro-6
3.50 × 1142
VantageInternational-Live 9
3.74 × 337
RoboForex-Pro-3
5.19 × 77
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.21 × 482
Axi-US03-Live
10.24 × 793
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 08:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 08:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 12:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 03:12
A large drawdown may occur on the account again
