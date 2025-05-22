SignauxSections
Van Tuyen Pham

GFCapital Roboforex

0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 13%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
903
Bénéfice trades:
747 (82.72%)
Perte trades:
156 (17.28%)
Meilleure transaction:
76.65 USD
Pire transaction:
-440.98 USD
Bénéfice brut:
8 143.46 USD (118 504 pips)
Perte brute:
-7 179.52 USD (172 260 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (263.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
455.43 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.67%
Charge de dépôt maximale:
35.43%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
585 (64.78%)
Courts trades:
318 (35.22%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
1.07 USD
Bénéfice moyen:
10.90 USD
Perte moyenne:
-46.02 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-2 231.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 231.91 USD (12)
Croissance mensuelle:
10.81%
Prévision annuelle:
131.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
225.15 USD
Maximal:
2 756.05 USD (61.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.79% (2 756.05 USD)
Par fonds propres:
74.98% (5 268.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 259
.USTECHCash 232
AUDUSD 95
AUDCAD 82
NZDCHF 67
NZDUSD 42
XAUUSD 40
EURCAD 25
EURCHF 16
NZDJPY 10
AUDCHF 9
AUDJPY 6
USDCAD 6
CADJPY 4
XAUEUR 4
WTI 2
CADCHF 2
NQM25 1
EURUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.7K
.USTECHCash -2.1K
AUDUSD -31
AUDCAD 715
NZDCHF -20
NZDUSD 246
XAUUSD -178
EURCAD 139
EURCHF 313
NZDJPY 24
AUDCHF 118
AUDJPY -52
USDCAD 122
CADJPY -52
XAUEUR 10
WTI 13
CADCHF 4
NQM25 5
EURUSD 5
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 8.4K
.USTECHCash -65K
AUDUSD 215
AUDCAD 3.4K
NZDCHF 652
NZDUSD 2K
XAUUSD -6.5K
EURCAD 1.4K
EURCHF 694
NZDJPY 190
AUDCHF 255
AUDJPY -30
USDCAD 589
CADJPY -313
XAUEUR 275
WTI 57
CADCHF 53
NQM25 230
EURUSD 9
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.25 × 64
RoboForex-Pro-4
2.25 × 1634
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.83 × 240
RoboForex-Pro-5
3.10 × 2541
RoboForex-Pro-6
3.51 × 1124
VantageInternational-Live 9
3.74 × 337
RoboForex-Pro-3
5.19 × 77
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.21 × 482
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Aucun avis
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 08:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 08:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 12:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 03:12
A large drawdown may occur on the account again
