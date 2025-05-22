SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GFCapital Roboforex
Van Tuyen Pham

GFCapital Roboforex

Van Tuyen Pham
0 Bewertungen
35 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -23%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 281
Gewinntrades:
1 040 (81.18%)
Verlusttrades:
241 (18.81%)
Bester Trade:
76.65 USD
Schlechtester Trade:
-440.98 USD
Bruttoprofit:
8 395.59 USD (134 308 pips)
Bruttoverlust:
-7 745.10 USD (202 467 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (263.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
455.43 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
98.67%
Max deposit load:
35.43%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.24
Long-Positionen:
869 (67.84%)
Short-Positionen:
412 (32.16%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 231.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 231.91 USD (12)
Wachstum pro Monat :
0.98%
Jahresprognose:
11.86%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
225.15 USD
Maximaler:
2 756.05 USD (61.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.83% (2 370.78 USD)
Kapital:
75.04% (720.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 364
.USTECHCash 233
NZDUSD 171
AUDUSD 112
AUDCAD 97
NZDCHF 67
CADJPY 55
XAUUSD 40
EURCAD 30
AUDJPY 24
EURCHF 18
GBPCAD 13
NZDJPY 10
USDCAD 10
AUDCHF 9
EURJPY 7
USDCHF 6
XAUEUR 4
CADCHF 3
WTI 2
GBPUSD 2
EURAUD 2
NQM25 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 1.6K
.USTECHCash -2.1K
NZDUSD 66
AUDUSD -32
AUDCAD 730
NZDCHF -20
CADJPY -57
XAUUSD -178
EURCAD 140
AUDJPY -57
EURCHF 310
GBPCAD -65
NZDJPY 24
USDCAD 122
AUDCHF 118
EURJPY 0
USDCHF 3
XAUEUR 10
CADCHF 3
WTI 13
GBPUSD -9
EURAUD 4
NQM25 5
EURUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 5.7K
.USTECHCash -65K
NZDUSD -3.1K
AUDUSD 79
AUDCAD 3.6K
NZDCHF 652
CADJPY -2.3K
XAUUSD -6.5K
EURCAD 1.4K
AUDJPY 191
EURCHF 599
GBPCAD -4.6K
NZDJPY 190
USDCAD 589
AUDCHF 255
EURJPY 109
USDCHF 246
XAUEUR 275
CADCHF -25
WTI 57
GBPUSD -869
EURAUD 331
NQM25 230
EURUSD 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +76.65 USD
Schlechtester Trade: -441 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +263.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 231.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
2.20 × 2687
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.50 × 276
RoboForex-Pro-5
2.94 × 4536
RoboForex-Pro-6
3.16 × 2176
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.60 × 726
VantageInternational-Live 9
3.75 × 463
RoboForex-Pro-3
4.94 × 81
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Keine Bewertungen
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
