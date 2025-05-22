- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 281
Gewinntrades:
1 040 (81.18%)
Verlusttrades:
241 (18.81%)
Bester Trade:
76.65 USD
Schlechtester Trade:
-440.98 USD
Bruttoprofit:
8 395.59 USD (134 308 pips)
Bruttoverlust:
-7 745.10 USD (202 467 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (263.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
455.43 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
98.67%
Max deposit load:
35.43%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.24
Long-Positionen:
869 (67.84%)
Short-Positionen:
412 (32.16%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 231.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 231.91 USD (12)
Wachstum pro Monat :
0.98%
Jahresprognose:
11.86%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
225.15 USD
Maximaler:
2 756.05 USD (61.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.83% (2 370.78 USD)
Kapital:
75.04% (720.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|364
|.USTECHCash
|233
|NZDUSD
|171
|AUDUSD
|112
|AUDCAD
|97
|NZDCHF
|67
|CADJPY
|55
|XAUUSD
|40
|EURCAD
|30
|AUDJPY
|24
|EURCHF
|18
|GBPCAD
|13
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|10
|AUDCHF
|9
|EURJPY
|7
|USDCHF
|6
|XAUEUR
|4
|CADCHF
|3
|WTI
|2
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|NQM25
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|1.6K
|.USTECHCash
|-2.1K
|NZDUSD
|66
|AUDUSD
|-32
|AUDCAD
|730
|NZDCHF
|-20
|CADJPY
|-57
|XAUUSD
|-178
|EURCAD
|140
|AUDJPY
|-57
|EURCHF
|310
|GBPCAD
|-65
|NZDJPY
|24
|USDCAD
|122
|AUDCHF
|118
|EURJPY
|0
|USDCHF
|3
|XAUEUR
|10
|CADCHF
|3
|WTI
|13
|GBPUSD
|-9
|EURAUD
|4
|NQM25
|5
|EURUSD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|5.7K
|.USTECHCash
|-65K
|NZDUSD
|-3.1K
|AUDUSD
|79
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCHF
|652
|CADJPY
|-2.3K
|XAUUSD
|-6.5K
|EURCAD
|1.4K
|AUDJPY
|191
|EURCHF
|599
|GBPCAD
|-4.6K
|NZDJPY
|190
|USDCAD
|589
|AUDCHF
|255
|EURJPY
|109
|USDCHF
|246
|XAUEUR
|275
|CADCHF
|-25
|WTI
|57
|GBPUSD
|-869
|EURAUD
|331
|NQM25
|230
|EURUSD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +76.65 USD
Schlechtester Trade: -441 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +263.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 231.91 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|2.20 × 2687
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.50 × 276
|
RoboForex-Pro-5
|2.94 × 4536
|
RoboForex-Pro-6
|3.16 × 2176
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.60 × 726
|
VantageInternational-Live 9
|3.75 × 463
|
RoboForex-Pro-3
|4.94 × 81
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
