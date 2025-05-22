- Incremento
Total de Trades:
1 279
Transacciones Rentables:
1 039 (81.23%)
Transacciones Irrentables:
240 (18.76%)
Mejor transacción:
76.65 USD
Peor transacción:
-440.98 USD
Beneficio Bruto:
8 393.25 USD (134 277 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 736.94 USD (202 279 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (263.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
455.43 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
98.67%
Carga máxima del depósito:
35.43%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.24
Transacciones Largas:
868 (67.87%)
Transacciones Cortas:
411 (32.13%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.51 USD
Beneficio medio:
8.08 USD
Pérdidas medias:
-32.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-2 231.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 231.91 USD (12)
Crecimiento al mes:
-4.57%
Pronóstico anual:
-55.44%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
225.15 USD
Máxima:
2 756.05 USD (61.31%)
Reducción relativa:
De balance:
41.83% (2 370.78 USD)
De fondos:
75.04% (720.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|364
|.USTECHCash
|233
|NZDUSD
|171
|AUDUSD
|112
|AUDCAD
|96
|NZDCHF
|67
|CADJPY
|55
|XAUUSD
|40
|EURCAD
|30
|AUDJPY
|23
|EURCHF
|18
|GBPCAD
|13
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|10
|AUDCHF
|9
|EURJPY
|7
|USDCHF
|6
|XAUEUR
|4
|CADCHF
|3
|WTI
|2
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|NQM25
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|1.6K
|.USTECHCash
|-2.1K
|NZDUSD
|66
|AUDUSD
|-32
|AUDCAD
|728
|NZDCHF
|-20
|CADJPY
|-57
|XAUUSD
|-178
|EURCAD
|140
|AUDJPY
|-49
|EURCHF
|310
|GBPCAD
|-65
|NZDJPY
|24
|USDCAD
|122
|AUDCHF
|118
|EURJPY
|0
|USDCHF
|3
|XAUEUR
|10
|CADCHF
|3
|WTI
|13
|GBPUSD
|-9
|EURAUD
|4
|NQM25
|5
|EURUSD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|5.7K
|.USTECHCash
|-65K
|NZDUSD
|-3.1K
|AUDUSD
|79
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCHF
|652
|CADJPY
|-2.3K
|XAUUSD
|-6.5K
|EURCAD
|1.4K
|AUDJPY
|379
|EURCHF
|599
|GBPCAD
|-4.6K
|NZDJPY
|190
|USDCAD
|589
|AUDCHF
|255
|EURJPY
|109
|USDCHF
|246
|XAUEUR
|275
|CADCHF
|-25
|WTI
|57
|GBPUSD
|-869
|EURAUD
|331
|NQM25
|230
|EURUSD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +76.65 USD
Peor transacción: -441 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +263.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 231.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|2.19 × 2684
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.50 × 276
|
RoboForex-Pro-5
|2.94 × 4524
|
RoboForex-Pro-6
|3.15 × 2170
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.60 × 726
|
VantageInternational-Live 9
|3.75 × 463
|
RoboForex-Pro-3
|4.94 × 81
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
