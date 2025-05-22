SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GFCapital Roboforex
Van Tuyen Pham

GFCapital Roboforex

Van Tuyen Pham
0 comentarios
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -23%
RoboForex-Pro-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 279
Transacciones Rentables:
1 039 (81.23%)
Transacciones Irrentables:
240 (18.76%)
Mejor transacción:
76.65 USD
Peor transacción:
-440.98 USD
Beneficio Bruto:
8 393.25 USD (134 277 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 736.94 USD (202 279 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (263.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
455.43 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
98.67%
Carga máxima del depósito:
35.43%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.24
Transacciones Largas:
868 (67.87%)
Transacciones Cortas:
411 (32.13%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.51 USD
Beneficio medio:
8.08 USD
Pérdidas medias:
-32.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-2 231.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 231.91 USD (12)
Crecimiento al mes:
-4.57%
Pronóstico anual:
-55.44%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
225.15 USD
Máxima:
2 756.05 USD (61.31%)
Reducción relativa:
De balance:
41.83% (2 370.78 USD)
De fondos:
75.04% (720.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 364
.USTECHCash 233
NZDUSD 171
AUDUSD 112
AUDCAD 96
NZDCHF 67
CADJPY 55
XAUUSD 40
EURCAD 30
AUDJPY 23
EURCHF 18
GBPCAD 13
NZDJPY 10
USDCAD 10
AUDCHF 9
EURJPY 7
USDCHF 6
XAUEUR 4
CADCHF 3
WTI 2
GBPUSD 2
EURAUD 2
NQM25 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 1.6K
.USTECHCash -2.1K
NZDUSD 66
AUDUSD -32
AUDCAD 728
NZDCHF -20
CADJPY -57
XAUUSD -178
EURCAD 140
AUDJPY -49
EURCHF 310
GBPCAD -65
NZDJPY 24
USDCAD 122
AUDCHF 118
EURJPY 0
USDCHF 3
XAUEUR 10
CADCHF 3
WTI 13
GBPUSD -9
EURAUD 4
NQM25 5
EURUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 5.7K
.USTECHCash -65K
NZDUSD -3.1K
AUDUSD 79
AUDCAD 3.6K
NZDCHF 652
CADJPY -2.3K
XAUUSD -6.5K
EURCAD 1.4K
AUDJPY 379
EURCHF 599
GBPCAD -4.6K
NZDJPY 190
USDCAD 589
AUDCHF 255
EURJPY 109
USDCHF 246
XAUEUR 275
CADCHF -25
WTI 57
GBPUSD -869
EURAUD 331
NQM25 230
EURUSD 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +76.65 USD
Peor transacción: -441 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +263.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 231.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
2.19 × 2684
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.50 × 276
RoboForex-Pro-5
2.94 × 4524
RoboForex-Pro-6
3.15 × 2170
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.60 × 726
VantageInternational-Live 9
3.75 × 463
RoboForex-Pro-3
4.94 × 81
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada