- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 278
Прибыльных трейдов:
1 038 (81.22%)
Убыточных трейдов:
240 (18.78%)
Лучший трейд:
76.65 USD
Худший трейд:
-440.98 USD
Общая прибыль:
8 392.02 USD (134 253 pips)
Общий убыток:
-7 736.94 USD (202 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (263.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
455.43 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.67%
Макс. загрузка депозита:
35.43%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
867 (67.84%)
Коротких трейдов:
411 (32.16%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
8.08 USD
Средний убыток:
-32.24 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 231.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 231.91 USD (12)
Прирост в месяц:
-8.35%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
225.15 USD
Максимальная:
2 756.05 USD (61.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.83% (2 370.78 USD)
По эквити:
75.04% (720.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|363
|.USTECHCash
|233
|NZDUSD
|171
|AUDUSD
|112
|AUDCAD
|96
|NZDCHF
|67
|CADJPY
|55
|XAUUSD
|40
|EURCAD
|30
|AUDJPY
|23
|EURCHF
|18
|GBPCAD
|13
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|10
|AUDCHF
|9
|EURJPY
|7
|USDCHF
|6
|XAUEUR
|4
|CADCHF
|3
|WTI
|2
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|NQM25
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|1.6K
|.USTECHCash
|-2.1K
|NZDUSD
|66
|AUDUSD
|-32
|AUDCAD
|728
|NZDCHF
|-20
|CADJPY
|-57
|XAUUSD
|-178
|EURCAD
|140
|AUDJPY
|-49
|EURCHF
|310
|GBPCAD
|-65
|NZDJPY
|24
|USDCAD
|122
|AUDCHF
|118
|EURJPY
|0
|USDCHF
|3
|XAUEUR
|10
|CADCHF
|3
|WTI
|13
|GBPUSD
|-9
|EURAUD
|4
|NQM25
|5
|EURUSD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|5.7K
|.USTECHCash
|-65K
|NZDUSD
|-3.1K
|AUDUSD
|79
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCHF
|652
|CADJPY
|-2.3K
|XAUUSD
|-6.5K
|EURCAD
|1.4K
|AUDJPY
|379
|EURCHF
|599
|GBPCAD
|-4.6K
|NZDJPY
|190
|USDCAD
|589
|AUDCHF
|255
|EURJPY
|109
|USDCHF
|246
|XAUEUR
|275
|CADCHF
|-25
|WTI
|57
|GBPUSD
|-869
|EURAUD
|331
|NQM25
|230
|EURUSD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +76.65 USD
Худший трейд: -441 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +263.40 USD
Макс. убыток в серии: -2 231.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|2.19 × 2684
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.50 × 276
|
RoboForex-Pro-5
|2.94 × 4524
|
RoboForex-Pro-6
|3.15 × 2170
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.60 × 726
|
VantageInternational-Live 9
|3.75 × 463
|
RoboForex-Pro-3
|4.94 × 81
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
