Сигналы / MetaTrader 4 / GFCapital Roboforex
Van Tuyen Pham

GFCapital Roboforex

Van Tuyen Pham
0 отзывов
34 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -23%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 278
Прибыльных трейдов:
1 038 (81.22%)
Убыточных трейдов:
240 (18.78%)
Лучший трейд:
76.65 USD
Худший трейд:
-440.98 USD
Общая прибыль:
8 392.02 USD (134 253 pips)
Общий убыток:
-7 736.94 USD (202 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (263.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
455.43 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.67%
Макс. загрузка депозита:
35.43%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
867 (67.84%)
Коротких трейдов:
411 (32.16%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
8.08 USD
Средний убыток:
-32.24 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 231.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 231.91 USD (12)
Прирост в месяц:
-8.35%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
225.15 USD
Максимальная:
2 756.05 USD (61.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.83% (2 370.78 USD)
По эквити:
75.04% (720.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 363
.USTECHCash 233
NZDUSD 171
AUDUSD 112
AUDCAD 96
NZDCHF 67
CADJPY 55
XAUUSD 40
EURCAD 30
AUDJPY 23
EURCHF 18
GBPCAD 13
NZDJPY 10
USDCAD 10
AUDCHF 9
EURJPY 7
USDCHF 6
XAUEUR 4
CADCHF 3
WTI 2
GBPUSD 2
EURAUD 2
NQM25 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 1.6K
.USTECHCash -2.1K
NZDUSD 66
AUDUSD -32
AUDCAD 728
NZDCHF -20
CADJPY -57
XAUUSD -178
EURCAD 140
AUDJPY -49
EURCHF 310
GBPCAD -65
NZDJPY 24
USDCAD 122
AUDCHF 118
EURJPY 0
USDCHF 3
XAUEUR 10
CADCHF 3
WTI 13
GBPUSD -9
EURAUD 4
NQM25 5
EURUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 5.7K
.USTECHCash -65K
NZDUSD -3.1K
AUDUSD 79
AUDCAD 3.6K
NZDCHF 652
CADJPY -2.3K
XAUUSD -6.5K
EURCAD 1.4K
AUDJPY 379
EURCHF 599
GBPCAD -4.6K
NZDJPY 190
USDCAD 589
AUDCHF 255
EURJPY 109
USDCHF 246
XAUEUR 275
CADCHF -25
WTI 57
GBPUSD -869
EURAUD 331
NQM25 230
EURUSD 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.65 USD
Худший трейд: -441 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +263.40 USD
Макс. убыток в серии: -2 231.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
2.19 × 2684
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.50 × 276
RoboForex-Pro-5
2.94 × 4524
RoboForex-Pro-6
3.15 × 2170
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.60 × 726
VantageInternational-Live 9
3.75 × 463
RoboForex-Pro-3
4.94 × 81
Axi-US03-Live
10.24 × 793
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
