- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 279
利益トレード:
1 039 (81.23%)
損失トレード:
240 (18.76%)
ベストトレード:
76.65 USD
最悪のトレード:
-440.98 USD
総利益:
8 393.25 USD (134 277 pips)
総損失:
-7 736.94 USD (202 279 pips)
最大連続の勝ち:
39 (263.40 USD)
最大連続利益:
455.43 USD (33)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
98.67%
最大入金額:
35.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.24
長いトレード:
868 (67.87%)
短いトレード:
411 (32.13%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
8.08 USD
平均損失:
-32.24 USD
最大連続の負け:
12 (-2 231.91 USD)
最大連続損失:
-2 231.91 USD (12)
月間成長:
-4.57%
年間予想:
-55.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
225.15 USD
最大の:
2 756.05 USD (61.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.83% (2 370.78 USD)
エクイティによる:
75.04% (720.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|364
|.USTECHCash
|233
|NZDUSD
|171
|AUDUSD
|112
|AUDCAD
|96
|NZDCHF
|67
|CADJPY
|55
|XAUUSD
|40
|EURCAD
|30
|AUDJPY
|23
|EURCHF
|18
|GBPCAD
|13
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|10
|AUDCHF
|9
|EURJPY
|7
|USDCHF
|6
|XAUEUR
|4
|CADCHF
|3
|WTI
|2
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|NQM25
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|1.6K
|.USTECHCash
|-2.1K
|NZDUSD
|66
|AUDUSD
|-32
|AUDCAD
|728
|NZDCHF
|-20
|CADJPY
|-57
|XAUUSD
|-178
|EURCAD
|140
|AUDJPY
|-49
|EURCHF
|310
|GBPCAD
|-65
|NZDJPY
|24
|USDCAD
|122
|AUDCHF
|118
|EURJPY
|0
|USDCHF
|3
|XAUEUR
|10
|CADCHF
|3
|WTI
|13
|GBPUSD
|-9
|EURAUD
|4
|NQM25
|5
|EURUSD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|5.7K
|.USTECHCash
|-65K
|NZDUSD
|-3.1K
|AUDUSD
|79
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCHF
|652
|CADJPY
|-2.3K
|XAUUSD
|-6.5K
|EURCAD
|1.4K
|AUDJPY
|379
|EURCHF
|599
|GBPCAD
|-4.6K
|NZDJPY
|190
|USDCAD
|589
|AUDCHF
|255
|EURJPY
|109
|USDCHF
|246
|XAUEUR
|275
|CADCHF
|-25
|WTI
|57
|GBPUSD
|-869
|EURAUD
|331
|NQM25
|230
|EURUSD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +76.65 USD
最悪のトレード: -441 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +263.40 USD
最大連続損失: -2 231.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|2.19 × 2684
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.50 × 276
|
RoboForex-Pro-5
|2.94 × 4524
|
RoboForex-Pro-6
|3.15 × 2170
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.60 × 726
|
VantageInternational-Live 9
|3.75 × 463
|
RoboForex-Pro-3
|4.94 × 81
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
レビューなし