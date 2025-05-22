シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GFCapital Roboforex
Van Tuyen Pham

GFCapital Roboforex

Van Tuyen Pham
レビュー0件
35週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -23%
RoboForex-Pro-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 279
利益トレード:
1 039 (81.23%)
損失トレード:
240 (18.76%)
ベストトレード:
76.65 USD
最悪のトレード:
-440.98 USD
総利益:
8 393.25 USD (134 277 pips)
総損失:
-7 736.94 USD (202 279 pips)
最大連続の勝ち:
39 (263.40 USD)
最大連続利益:
455.43 USD (33)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
98.67%
最大入金額:
35.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.24
長いトレード:
868 (67.87%)
短いトレード:
411 (32.13%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
8.08 USD
平均損失:
-32.24 USD
最大連続の負け:
12 (-2 231.91 USD)
最大連続損失:
-2 231.91 USD (12)
月間成長:
-4.57%
年間予想:
-55.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
225.15 USD
最大の:
2 756.05 USD (61.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.83% (2 370.78 USD)
エクイティによる:
75.04% (720.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 364
.USTECHCash 233
NZDUSD 171
AUDUSD 112
AUDCAD 96
NZDCHF 67
CADJPY 55
XAUUSD 40
EURCAD 30
AUDJPY 23
EURCHF 18
GBPCAD 13
NZDJPY 10
USDCAD 10
AUDCHF 9
EURJPY 7
USDCHF 6
XAUEUR 4
CADCHF 3
WTI 2
GBPUSD 2
EURAUD 2
NQM25 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD 1.6K
.USTECHCash -2.1K
NZDUSD 66
AUDUSD -32
AUDCAD 728
NZDCHF -20
CADJPY -57
XAUUSD -178
EURCAD 140
AUDJPY -49
EURCHF 310
GBPCAD -65
NZDJPY 24
USDCAD 122
AUDCHF 118
EURJPY 0
USDCHF 3
XAUEUR 10
CADCHF 3
WTI 13
GBPUSD -9
EURAUD 4
NQM25 5
EURUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD 5.7K
.USTECHCash -65K
NZDUSD -3.1K
AUDUSD 79
AUDCAD 3.6K
NZDCHF 652
CADJPY -2.3K
XAUUSD -6.5K
EURCAD 1.4K
AUDJPY 379
EURCHF 599
GBPCAD -4.6K
NZDJPY 190
USDCAD 589
AUDCHF 255
EURJPY 109
USDCHF 246
XAUEUR 275
CADCHF -25
WTI 57
GBPUSD -869
EURAUD 331
NQM25 230
EURUSD 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +76.65 USD
最悪のトレード: -441 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +263.40 USD
最大連続損失: -2 231.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
2.19 × 2684
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.50 × 276
RoboForex-Pro-5
2.94 × 4524
RoboForex-Pro-6
3.15 × 2170
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.60 × 726
VantageInternational-Live 9
3.75 × 463
RoboForex-Pro-3
4.94 × 81
Axi-US03-Live
10.24 × 793
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録