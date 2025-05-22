리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ProCent-5 0.26 × 66 OctaFX-Real6 0.75 × 20 RoboForex-Pro-4 2.21 × 2716 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 2.50 × 276 RoboForex-Pro-5 2.95 × 4637 RoboForex-Pro-6 3.17 × 2230 ForexClubBY-MT4 Real Server 3.60 × 726 VantageInternational-Live 9 3.75 × 463 RoboForex-Pro-3 4.94 × 81 Axi-US03-Live 10.24 × 793 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오