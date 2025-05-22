시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / GFCapital Roboforex
Van Tuyen Pham

GFCapital Roboforex

Van Tuyen Pham
0 리뷰
36
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -24%
RoboForex-Pro-4
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 299
이익 거래:
1 051 (80.90%)
손실 거래:
248 (19.09%)
최고의 거래:
76.65 USD
최악의 거래:
-440.98 USD
총 수익:
8 422.88 USD (134 964 pips)
총 손실:
-7 779.51 USD (203 244 pips)
연속 최대 이익:
39 (263.40 USD)
연속 최대 이익:
455.43 USD (33)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
98.67%
최대 입금량:
35.43%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.23
롱(주식매수):
881 (67.82%)
숏(주식차입매도):
418 (32.18%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.50 USD
평균 이익:
8.01 USD
평균 손실:
-31.37 USD
연속 최대 손실:
12 (-2 231.91 USD)
연속 최대 손실:
-2 231.91 USD (12)
월별 성장률:
1.46%
연간 예측:
17.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
225.15 USD
최대한의:
2 756.05 USD (61.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.96% (2 373.58 USD)
자본금별:
75.04% (720.36 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDCAD 369
.USTECHCash 233
NZDUSD 178
AUDUSD 112
AUDCAD 97
NZDCHF 67
CADJPY 57
XAUUSD 40
EURCAD 30
AUDJPY 28
EURCHF 18
GBPCAD 13
NZDJPY 10
USDCAD 10
AUDCHF 9
EURJPY 7
USDCHF 6
XAUEUR 4
CADCHF 3
WTI 2
GBPUSD 2
EURAUD 2
NQM25 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDCAD 1.6K
.USTECHCash -2.1K
NZDUSD 83
AUDUSD -32
AUDCAD 730
NZDCHF -20
CADJPY -56
XAUUSD -178
EURCAD 140
AUDJPY -81
EURCHF 310
GBPCAD -65
NZDJPY 24
USDCAD 122
AUDCHF 118
EURJPY 0
USDCHF 3
XAUEUR 10
CADCHF 3
WTI 13
GBPUSD -9
EURAUD 4
NQM25 5
EURUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDCAD 5.8K
.USTECHCash -65K
NZDUSD -2.6K
AUDUSD 79
AUDCAD 3.6K
NZDCHF 652
CADJPY -2.3K
XAUUSD -6.5K
EURCAD 1.4K
AUDJPY -448
EURCHF 599
GBPCAD -4.6K
NZDJPY 190
USDCAD 589
AUDCHF 255
EURJPY 109
USDCHF 246
XAUEUR 275
CADCHF -25
WTI 57
GBPUSD -869
EURAUD 331
NQM25 230
EURUSD 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +76.65 USD
최악의 거래: -441 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +263.40 USD
연속 최대 손실: -2 231.91 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
2.21 × 2716
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.50 × 276
RoboForex-Pro-5
2.95 × 4637
RoboForex-Pro-6
3.17 × 2230
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.60 × 726
VantageInternational-Live 9
3.75 × 463
RoboForex-Pro-3
4.94 × 81
Axi-US03-Live
10.24 × 793
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오