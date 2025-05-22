- 자본
- 축소
트레이드:
1 299
이익 거래:
1 051 (80.90%)
손실 거래:
248 (19.09%)
최고의 거래:
76.65 USD
최악의 거래:
-440.98 USD
총 수익:
8 422.88 USD (134 964 pips)
총 손실:
-7 779.51 USD (203 244 pips)
연속 최대 이익:
39 (263.40 USD)
연속 최대 이익:
455.43 USD (33)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
98.67%
최대 입금량:
35.43%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.23
롱(주식매수):
881 (67.82%)
숏(주식차입매도):
418 (32.18%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.50 USD
평균 이익:
8.01 USD
평균 손실:
-31.37 USD
연속 최대 손실:
12 (-2 231.91 USD)
연속 최대 손실:
-2 231.91 USD (12)
월별 성장률:
1.46%
연간 예측:
17.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
225.15 USD
최대한의:
2 756.05 USD (61.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.96% (2 373.58 USD)
자본금별:
75.04% (720.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|369
|.USTECHCash
|233
|NZDUSD
|178
|AUDUSD
|112
|AUDCAD
|97
|NZDCHF
|67
|CADJPY
|57
|XAUUSD
|40
|EURCAD
|30
|AUDJPY
|28
|EURCHF
|18
|GBPCAD
|13
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|10
|AUDCHF
|9
|EURJPY
|7
|USDCHF
|6
|XAUEUR
|4
|CADCHF
|3
|WTI
|2
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|NQM25
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|1.6K
|.USTECHCash
|-2.1K
|NZDUSD
|83
|AUDUSD
|-32
|AUDCAD
|730
|NZDCHF
|-20
|CADJPY
|-56
|XAUUSD
|-178
|EURCAD
|140
|AUDJPY
|-81
|EURCHF
|310
|GBPCAD
|-65
|NZDJPY
|24
|USDCAD
|122
|AUDCHF
|118
|EURJPY
|0
|USDCHF
|3
|XAUEUR
|10
|CADCHF
|3
|WTI
|13
|GBPUSD
|-9
|EURAUD
|4
|NQM25
|5
|EURUSD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|5.8K
|.USTECHCash
|-65K
|NZDUSD
|-2.6K
|AUDUSD
|79
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCHF
|652
|CADJPY
|-2.3K
|XAUUSD
|-6.5K
|EURCAD
|1.4K
|AUDJPY
|-448
|EURCHF
|599
|GBPCAD
|-4.6K
|NZDJPY
|190
|USDCAD
|589
|AUDCHF
|255
|EURJPY
|109
|USDCHF
|246
|XAUEUR
|275
|CADCHF
|-25
|WTI
|57
|GBPUSD
|-869
|EURAUD
|331
|NQM25
|230
|EURUSD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +76.65 USD
최악의 거래: -441 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +263.40 USD
연속 최대 손실: -2 231.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|2.21 × 2716
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.50 × 276
|
RoboForex-Pro-5
|2.95 × 4637
|
RoboForex-Pro-6
|3.17 × 2230
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.60 × 726
|
VantageInternational-Live 9
|3.75 × 463
|
RoboForex-Pro-3
|4.94 × 81
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
