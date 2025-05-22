SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GFCapital Roboforex
Van Tuyen Pham

GFCapital Roboforex

Van Tuyen Pham
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 13%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
903
Profit Trade:
747 (82.72%)
Loss Trade:
156 (17.28%)
Best Trade:
76.65 USD
Worst Trade:
-440.98 USD
Profitto lordo:
8 143.46 USD (118 504 pips)
Perdita lorda:
-7 179.52 USD (172 260 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (263.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
455.43 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.67%
Massimo carico di deposito:
35.43%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
585 (64.78%)
Short Trade:
318 (35.22%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
10.90 USD
Perdita media:
-46.02 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2 231.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 231.91 USD (12)
Crescita mensile:
10.81%
Previsione annuale:
131.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
225.15 USD
Massimale:
2 756.05 USD (61.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.79% (2 756.05 USD)
Per equità:
74.98% (5 268.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 259
.USTECHCash 232
AUDUSD 95
AUDCAD 82
NZDCHF 67
NZDUSD 42
XAUUSD 40
EURCAD 25
EURCHF 16
NZDJPY 10
AUDCHF 9
AUDJPY 6
USDCAD 6
CADJPY 4
XAUEUR 4
WTI 2
CADCHF 2
NQM25 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.7K
.USTECHCash -2.1K
AUDUSD -31
AUDCAD 715
NZDCHF -20
NZDUSD 246
XAUUSD -178
EURCAD 139
EURCHF 313
NZDJPY 24
AUDCHF 118
AUDJPY -52
USDCAD 122
CADJPY -52
XAUEUR 10
WTI 13
CADCHF 4
NQM25 5
EURUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 8.4K
.USTECHCash -65K
AUDUSD 215
AUDCAD 3.4K
NZDCHF 652
NZDUSD 2K
XAUUSD -6.5K
EURCAD 1.4K
EURCHF 694
NZDJPY 190
AUDCHF 255
AUDJPY -30
USDCAD 589
CADJPY -313
XAUEUR 275
WTI 57
CADCHF 53
NQM25 230
EURUSD 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.65 USD
Worst Trade: -441 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +263.40 USD
Massima perdita consecutiva: -2 231.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.25 × 64
RoboForex-Pro-4
2.24 × 1643
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.83 × 240
RoboForex-Pro-5
3.08 × 2577
RoboForex-Pro-6
3.50 × 1142
VantageInternational-Live 9
3.74 × 337
RoboForex-Pro-3
5.19 × 77
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.21 × 482
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 08:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 08:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 12:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 03:12
A large drawdown may occur on the account again
