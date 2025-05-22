- Crescita
Trade:
903
Profit Trade:
747 (82.72%)
Loss Trade:
156 (17.28%)
Best Trade:
76.65 USD
Worst Trade:
-440.98 USD
Profitto lordo:
8 143.46 USD (118 504 pips)
Perdita lorda:
-7 179.52 USD (172 260 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (263.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
455.43 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.67%
Massimo carico di deposito:
35.43%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
585 (64.78%)
Short Trade:
318 (35.22%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
10.90 USD
Perdita media:
-46.02 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2 231.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 231.91 USD (12)
Crescita mensile:
10.81%
Previsione annuale:
131.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
225.15 USD
Massimale:
2 756.05 USD (61.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.79% (2 756.05 USD)
Per equità:
74.98% (5 268.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|259
|.USTECHCash
|232
|AUDUSD
|95
|AUDCAD
|82
|NZDCHF
|67
|NZDUSD
|42
|XAUUSD
|40
|EURCAD
|25
|EURCHF
|16
|NZDJPY
|10
|AUDCHF
|9
|AUDJPY
|6
|USDCAD
|6
|CADJPY
|4
|XAUEUR
|4
|WTI
|2
|CADCHF
|2
|NQM25
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1.7K
|.USTECHCash
|-2.1K
|AUDUSD
|-31
|AUDCAD
|715
|NZDCHF
|-20
|NZDUSD
|246
|XAUUSD
|-178
|EURCAD
|139
|EURCHF
|313
|NZDJPY
|24
|AUDCHF
|118
|AUDJPY
|-52
|USDCAD
|122
|CADJPY
|-52
|XAUEUR
|10
|WTI
|13
|CADCHF
|4
|NQM25
|5
|EURUSD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|8.4K
|.USTECHCash
|-65K
|AUDUSD
|215
|AUDCAD
|3.4K
|NZDCHF
|652
|NZDUSD
|2K
|XAUUSD
|-6.5K
|EURCAD
|1.4K
|EURCHF
|694
|NZDJPY
|190
|AUDCHF
|255
|AUDJPY
|-30
|USDCAD
|589
|CADJPY
|-313
|XAUEUR
|275
|WTI
|57
|CADCHF
|53
|NQM25
|230
|EURUSD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.65 USD
Worst Trade: -441 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +263.40 USD
Massima perdita consecutiva: -2 231.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.25 × 64
|
RoboForex-Pro-4
|2.24 × 1643
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.83 × 240
|
RoboForex-Pro-5
|3.08 × 2577
|
RoboForex-Pro-6
|3.50 × 1142
|
VantageInternational-Live 9
|3.74 × 337
|
RoboForex-Pro-3
|5.19 × 77
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.21 × 482
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Non ci sono recensioni