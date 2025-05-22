SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GFCapital Roboforex
Van Tuyen Pham

GFCapital Roboforex

Van Tuyen Pham
0 comentários
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -23%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 279
Negociações com lucro:
1 039 (81.23%)
Negociações com perda:
240 (18.76%)
Melhor negociação:
76.65 USD
Pior negociação:
-440.98 USD
Lucro bruto:
8 393.25 USD (134 277 pips)
Perda bruta:
-7 736.94 USD (202 279 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (263.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
455.43 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
98.67%
Depósito máximo carregado:
35.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.24
Negociações longas:
868 (67.87%)
Negociações curtas:
411 (32.13%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.51 USD
Lucro médio:
8.08 USD
Perda média:
-32.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 231.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 231.91 USD (12)
Crescimento mensal:
-4.57%
Previsão anual:
-55.44%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
225.15 USD
Máximo:
2 756.05 USD (61.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.83% (2 370.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.04% (720.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 364
.USTECHCash 233
NZDUSD 171
AUDUSD 112
AUDCAD 96
NZDCHF 67
CADJPY 55
XAUUSD 40
EURCAD 30
AUDJPY 23
EURCHF 18
GBPCAD 13
NZDJPY 10
USDCAD 10
AUDCHF 9
EURJPY 7
USDCHF 6
XAUEUR 4
CADCHF 3
WTI 2
GBPUSD 2
EURAUD 2
NQM25 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 1.6K
.USTECHCash -2.1K
NZDUSD 66
AUDUSD -32
AUDCAD 728
NZDCHF -20
CADJPY -57
XAUUSD -178
EURCAD 140
AUDJPY -49
EURCHF 310
GBPCAD -65
NZDJPY 24
USDCAD 122
AUDCHF 118
EURJPY 0
USDCHF 3
XAUEUR 10
CADCHF 3
WTI 13
GBPUSD -9
EURAUD 4
NQM25 5
EURUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 5.7K
.USTECHCash -65K
NZDUSD -3.1K
AUDUSD 79
AUDCAD 3.6K
NZDCHF 652
CADJPY -2.3K
XAUUSD -6.5K
EURCAD 1.4K
AUDJPY 379
EURCHF 599
GBPCAD -4.6K
NZDJPY 190
USDCAD 589
AUDCHF 255
EURJPY 109
USDCHF 246
XAUEUR 275
CADCHF -25
WTI 57
GBPUSD -869
EURAUD 331
NQM25 230
EURUSD 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +76.65 USD
Pior negociação: -441 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +263.40 USD
Máxima perda consecutiva: -2 231.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
2.19 × 2684
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.50 × 276
RoboForex-Pro-5
2.94 × 4524
RoboForex-Pro-6
3.15 × 2170
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.60 × 726
VantageInternational-Live 9
3.75 × 463
RoboForex-Pro-3
4.94 × 81
Axi-US03-Live
10.24 × 793
