Trades:
1 277
Profit Trades:
1 037 (81.20%)
Loss Trades:
240 (18.79%)
Best trade:
76.65 USD
Worst trade:
-440.98 USD
Gross Profit:
8 386.30 USD (134 075 pips)
Gross Loss:
-7 736.94 USD (202 279 pips)
Maximum consecutive wins:
39 (263.40 USD)
Maximal consecutive profit:
455.43 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
98.67%
Max deposit load:
35.43%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
8
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.24
Long Trades:
867 (67.89%)
Short Trades:
410 (32.11%)
Profit Factor:
1.08
Expected Payoff:
0.51 USD
Average Profit:
8.09 USD
Average Loss:
-32.24 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-2 231.91 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 231.91 USD (12)
Monthly growth:
-8.90%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
225.15 USD
Maximal:
2 756.05 USD (61.31%)
Relative drawdown:
By Balance:
41.83% (2 370.78 USD)
By Equity:
75.04% (720.36 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|363
|.USTECHCash
|233
|NZDUSD
|171
|AUDUSD
|112
|AUDCAD
|96
|NZDCHF
|67
|CADJPY
|54
|XAUUSD
|40
|EURCAD
|30
|AUDJPY
|23
|EURCHF
|18
|GBPCAD
|13
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|10
|AUDCHF
|9
|EURJPY
|7
|USDCHF
|6
|XAUEUR
|4
|CADCHF
|3
|WTI
|2
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|NQM25
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|1.6K
|.USTECHCash
|-2.1K
|NZDUSD
|66
|AUDUSD
|-32
|AUDCAD
|728
|NZDCHF
|-20
|CADJPY
|-63
|XAUUSD
|-178
|EURCAD
|140
|AUDJPY
|-49
|EURCHF
|310
|GBPCAD
|-65
|NZDJPY
|24
|USDCAD
|122
|AUDCHF
|118
|EURJPY
|0
|USDCHF
|3
|XAUEUR
|10
|CADCHF
|3
|WTI
|13
|GBPUSD
|-9
|EURAUD
|4
|NQM25
|5
|EURUSD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|5.7K
|.USTECHCash
|-65K
|NZDUSD
|-3.1K
|AUDUSD
|79
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCHF
|652
|CADJPY
|-2.5K
|XAUUSD
|-6.5K
|EURCAD
|1.4K
|AUDJPY
|379
|EURCHF
|599
|GBPCAD
|-4.6K
|NZDJPY
|190
|USDCAD
|589
|AUDCHF
|255
|EURJPY
|109
|USDCHF
|246
|XAUEUR
|275
|CADCHF
|-25
|WTI
|57
|GBPUSD
|-869
|EURAUD
|331
|NQM25
|230
|EURUSD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best trade: +76.65 USD
Worst trade: -441 USD
Maximum consecutive wins: 33
Maximum consecutive losses: 12
Maximal consecutive profit: +263.40 USD
Maximal consecutive loss: -2 231.91 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Pro-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|2.19 × 2684
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.50 × 276
|
RoboForex-Pro-5
|2.94 × 4524
|
RoboForex-Pro-6
|3.15 × 2170
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.60 × 726
|
VantageInternational-Live 9
|3.75 × 463
|
RoboForex-Pro-3
|4.94 × 81
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
