Signals / MetaTrader 4 / GFCapital Roboforex
Van Tuyen Pham

GFCapital Roboforex

Van Tuyen Pham
0 reviews
34 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 -23%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 277
Profit Trades:
1 037 (81.20%)
Loss Trades:
240 (18.79%)
Best trade:
76.65 USD
Worst trade:
-440.98 USD
Gross Profit:
8 386.30 USD (134 075 pips)
Gross Loss:
-7 736.94 USD (202 279 pips)
Maximum consecutive wins:
39 (263.40 USD)
Maximal consecutive profit:
455.43 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
98.67%
Max deposit load:
35.43%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
8
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.24
Long Trades:
867 (67.89%)
Short Trades:
410 (32.11%)
Profit Factor:
1.08
Expected Payoff:
0.51 USD
Average Profit:
8.09 USD
Average Loss:
-32.24 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-2 231.91 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 231.91 USD (12)
Monthly growth:
-8.90%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
225.15 USD
Maximal:
2 756.05 USD (61.31%)
Relative drawdown:
By Balance:
41.83% (2 370.78 USD)
By Equity:
75.04% (720.36 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NZDCAD 363
.USTECHCash 233
NZDUSD 171
AUDUSD 112
AUDCAD 96
NZDCHF 67
CADJPY 54
XAUUSD 40
EURCAD 30
AUDJPY 23
EURCHF 18
GBPCAD 13
NZDJPY 10
USDCAD 10
AUDCHF 9
EURJPY 7
USDCHF 6
XAUEUR 4
CADCHF 3
WTI 2
GBPUSD 2
EURAUD 2
NQM25 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 1.6K
.USTECHCash -2.1K
NZDUSD 66
AUDUSD -32
AUDCAD 728
NZDCHF -20
CADJPY -63
XAUUSD -178
EURCAD 140
AUDJPY -49
EURCHF 310
GBPCAD -65
NZDJPY 24
USDCAD 122
AUDCHF 118
EURJPY 0
USDCHF 3
XAUEUR 10
CADCHF 3
WTI 13
GBPUSD -9
EURAUD 4
NQM25 5
EURUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 5.7K
.USTECHCash -65K
NZDUSD -3.1K
AUDUSD 79
AUDCAD 3.6K
NZDCHF 652
CADJPY -2.5K
XAUUSD -6.5K
EURCAD 1.4K
AUDJPY 379
EURCHF 599
GBPCAD -4.6K
NZDJPY 190
USDCAD 589
AUDCHF 255
EURJPY 109
USDCHF 246
XAUEUR 275
CADCHF -25
WTI 57
GBPUSD -869
EURAUD 331
NQM25 230
EURUSD 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +76.65 USD
Worst trade: -441 USD
Maximum consecutive wins: 33
Maximum consecutive losses: 12
Maximal consecutive profit: +263.40 USD
Maximal consecutive loss: -2 231.91 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Pro-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
2.19 × 2684
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.50 × 276
RoboForex-Pro-5
2.94 × 4524
RoboForex-Pro-6
3.15 × 2170
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.60 × 726
VantageInternational-Live 9
3.75 × 463
RoboForex-Pro-3
4.94 × 81
Axi-US03-Live
10.24 × 793
No reviews
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
