- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 278
盈利交易:
1 038 (81.22%)
亏损交易:
240 (18.78%)
最好交易:
76.65 USD
最差交易:
-440.98 USD
毛利:
8 392.02 USD (134 253 pips)
毛利亏损:
-7 736.94 USD (202 279 pips)
最大连续赢利:
39 (263.40 USD)
最大连续盈利:
455.43 USD (33)
夏普比率:
0.03
交易活动:
98.67%
最大入金加载:
35.43%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.24
长期交易:
867 (67.84%)
短期交易:
411 (32.16%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
8.08 USD
平均损失:
-32.24 USD
最大连续失误:
12 (-2 231.91 USD)
最大连续亏损:
-2 231.91 USD (12)
每月增长:
-8.35%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
225.15 USD
最大值:
2 756.05 USD (61.31%)
相对跌幅:
结余:
41.83% (2 370.78 USD)
净值:
75.04% (720.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|363
|.USTECHCash
|233
|NZDUSD
|171
|AUDUSD
|112
|AUDCAD
|96
|NZDCHF
|67
|CADJPY
|55
|XAUUSD
|40
|EURCAD
|30
|AUDJPY
|23
|EURCHF
|18
|GBPCAD
|13
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|10
|AUDCHF
|9
|EURJPY
|7
|USDCHF
|6
|XAUEUR
|4
|CADCHF
|3
|WTI
|2
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|NQM25
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|1.6K
|.USTECHCash
|-2.1K
|NZDUSD
|66
|AUDUSD
|-32
|AUDCAD
|728
|NZDCHF
|-20
|CADJPY
|-57
|XAUUSD
|-178
|EURCAD
|140
|AUDJPY
|-49
|EURCHF
|310
|GBPCAD
|-65
|NZDJPY
|24
|USDCAD
|122
|AUDCHF
|118
|EURJPY
|0
|USDCHF
|3
|XAUEUR
|10
|CADCHF
|3
|WTI
|13
|GBPUSD
|-9
|EURAUD
|4
|NQM25
|5
|EURUSD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|5.7K
|.USTECHCash
|-65K
|NZDUSD
|-3.1K
|AUDUSD
|79
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCHF
|652
|CADJPY
|-2.3K
|XAUUSD
|-6.5K
|EURCAD
|1.4K
|AUDJPY
|379
|EURCHF
|599
|GBPCAD
|-4.6K
|NZDJPY
|190
|USDCAD
|589
|AUDCHF
|255
|EURJPY
|109
|USDCHF
|246
|XAUEUR
|275
|CADCHF
|-25
|WTI
|57
|GBPUSD
|-869
|EURAUD
|331
|NQM25
|230
|EURUSD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +76.65 USD
最差交易: -441 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +263.40 USD
最大连续亏损: -2 231.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|2.19 × 2684
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.50 × 276
|
RoboForex-Pro-5
|2.94 × 4524
|
RoboForex-Pro-6
|3.15 × 2170
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.60 × 726
|
VantageInternational-Live 9
|3.75 × 463
|
RoboForex-Pro-3
|4.94 × 81
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
没有评论