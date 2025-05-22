信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GFCapital Roboforex
Van Tuyen Pham

GFCapital Roboforex

Van Tuyen Pham
0条评论
34
0 / 0 USD
增长自 2025 -23%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 278
盈利交易:
1 038 (81.22%)
亏损交易:
240 (18.78%)
最好交易:
76.65 USD
最差交易:
-440.98 USD
毛利:
8 392.02 USD (134 253 pips)
毛利亏损:
-7 736.94 USD (202 279 pips)
最大连续赢利:
39 (263.40 USD)
最大连续盈利:
455.43 USD (33)
夏普比率:
0.03
交易活动:
98.67%
最大入金加载:
35.43%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.24
长期交易:
867 (67.84%)
短期交易:
411 (32.16%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
8.08 USD
平均损失:
-32.24 USD
最大连续失误:
12 (-2 231.91 USD)
最大连续亏损:
-2 231.91 USD (12)
每月增长:
-8.35%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
225.15 USD
最大值:
2 756.05 USD (61.31%)
相对跌幅:
结余:
41.83% (2 370.78 USD)
净值:
75.04% (720.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 363
.USTECHCash 233
NZDUSD 171
AUDUSD 112
AUDCAD 96
NZDCHF 67
CADJPY 55
XAUUSD 40
EURCAD 30
AUDJPY 23
EURCHF 18
GBPCAD 13
NZDJPY 10
USDCAD 10
AUDCHF 9
EURJPY 7
USDCHF 6
XAUEUR 4
CADCHF 3
WTI 2
GBPUSD 2
EURAUD 2
NQM25 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 1.6K
.USTECHCash -2.1K
NZDUSD 66
AUDUSD -32
AUDCAD 728
NZDCHF -20
CADJPY -57
XAUUSD -178
EURCAD 140
AUDJPY -49
EURCHF 310
GBPCAD -65
NZDJPY 24
USDCAD 122
AUDCHF 118
EURJPY 0
USDCHF 3
XAUEUR 10
CADCHF 3
WTI 13
GBPUSD -9
EURAUD 4
NQM25 5
EURUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 5.7K
.USTECHCash -65K
NZDUSD -3.1K
AUDUSD 79
AUDCAD 3.6K
NZDCHF 652
CADJPY -2.3K
XAUUSD -6.5K
EURCAD 1.4K
AUDJPY 379
EURCHF 599
GBPCAD -4.6K
NZDJPY 190
USDCAD 589
AUDCHF 255
EURJPY 109
USDCHF 246
XAUEUR 275
CADCHF -25
WTI 57
GBPUSD -869
EURAUD 331
NQM25 230
EURUSD 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +76.65 USD
最差交易: -441 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +263.40 USD
最大连续亏损: -2 231.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
2.19 × 2684
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.50 × 276
RoboForex-Pro-5
2.94 × 4524
RoboForex-Pro-6
3.15 × 2170
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.60 × 726
VantageInternational-Live 9
3.75 × 463
RoboForex-Pro-3
4.94 × 81
Axi-US03-Live
10.24 × 793
没有评论
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
