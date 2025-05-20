SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PeacockFeather EUR
Quan Hui Guo

PeacockFeather EUR

Quan Hui Guo
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 336%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
766
Kârla kapanan işlemler:
576 (75.19%)
Zararla kapanan işlemler:
190 (24.80%)
En iyi işlem:
82.20 USD
En kötü işlem:
-15.91 USD
Brüt kâr:
1 572.50 USD (87 892 pips)
Brüt zarar:
-629.21 USD (49 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (23.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.83 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
92.31%
Maks. mevduat yükü:
41.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
11.12
Alış işlemleri:
407 (53.13%)
Satış işlemleri:
359 (46.87%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-3.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-84.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.80 USD (7)
Aylık büyüme:
15.24%
Yıllık tahmin:
188.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.35 USD
Maksimum:
84.80 USD (12.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.83% (71.18 USD)
Varlığa göre:
59.49% (297.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 766
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 943
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.20 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +23.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 51
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
RistonCapital-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live05
0.22 × 18
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
ForexTime-ECN
0.38 × 73
RoboForexEU-ECN
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 1392
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
Tickmill-Live05
0.75 × 28
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 125
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
111 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
投资有风险，入市须谨慎！
İnceleme yok
2025.06.25 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 11:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.31 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 11:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 09:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PeacockFeather EUR
Ayda 30 USD
336%
0
0
USD
543
USD
24
100%
766
75%
92%
2.49
1.23
USD
59%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.