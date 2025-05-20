SeñalesSecciones
Quan Hui Guo

PeacockFeather EURUSD

Quan Hui Guo
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 536%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
991
Transacciones Rentables:
753 (75.98%)
Transacciones Irrentables:
238 (24.02%)
Mejor transacción:
82.20 USD
Peor transacción:
-15.91 USD
Beneficio Bruto:
1 914.53 USD (112 642 pips)
Pérdidas Brutas:
-721.61 USD (58 011 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (23.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
131.83 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
93.31%
Carga máxima del depósito:
41.00%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
14.07
Transacciones Largas:
508 (51.26%)
Transacciones Cortas:
483 (48.74%)
Factor de Beneficio:
2.65
Beneficio Esperado:
1.20 USD
Beneficio medio:
2.54 USD
Pérdidas medias:
-3.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-84.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-84.80 USD (7)
Crecimiento al mes:
9.43%
Pronóstico anual:
114.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
48.35 USD
Máxima:
84.80 USD (12.20%)
Reducción relativa:
De balance:
16.83% (71.18 USD)
De fondos:
59.49% (297.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 991
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 55K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +82.20 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +23.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -84.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live04
0.00 × 51
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
RistonCapital-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live05
0.22 × 18
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
ForexTime-ECN
0.38 × 73
RoboForexEU-ECN
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 1392
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
Tickmill-Live05
0.75 × 28
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 125
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
otros 112...
此账户创建于2025年04月16日！入金400U，出金800U！

This account was created on April 16, 2025! Deposit 400U, withdraw 800U!



No hay comentarios
2025.06.25 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 11:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.31 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 11:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 09:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
