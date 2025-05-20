SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PeacockFeather EURUSD
Quan Hui Guo

PeacockFeather EURUSD

Quan Hui Guo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 538%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
993
Gewinntrades:
755 (76.03%)
Verlusttrades:
238 (23.97%)
Bester Trade:
82.20 USD
Schlechtester Trade:
-15.91 USD
Bruttoprofit:
1 916.45 USD (112 841 pips)
Bruttoverlust:
-721.61 USD (58 011 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (23.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
131.83 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
93.31%
Max deposit load:
41.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
14.09
Long-Positionen:
508 (51.16%)
Short-Positionen:
485 (48.84%)
Profit-Faktor:
2.66
Mathematische Gewinnerwartung:
1.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-84.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-84.80 USD (7)
Wachstum pro Monat :
9.50%
Jahresprognose:
115.32%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
48.35 USD
Maximaler:
84.80 USD (12.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.83% (71.18 USD)
Kapital:
59.49% (297.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 993
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 55K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +82.20 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -84.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexTimeFXTM-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live04
0.00 × 51
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
RistonCapital-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live05
0.22 × 18
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
ForexTime-ECN
0.38 × 73
RoboForexEU-ECN
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 1392
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
Tickmill-Live05
0.75 × 28
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 125
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
noch 112 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

此账户创建于2025年04月16日！入金400U，出金800U！

This account was created on April 16, 2025! Deposit 400U, withdraw 800U!



Keine Bewertungen
2025.06.25 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 11:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.31 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 11:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 09:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
PeacockFeather EURUSD
30 USD pro Monat
538%
0
0
USD
795
USD
37
100%
993
76%
93%
2.65
1.20
USD
59%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.