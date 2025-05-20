SinaisSeções
Quan Hui Guo

PeacockFeather EURUSD

Quan Hui Guo
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 536%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
991
Negociações com lucro:
753 (75.98%)
Negociações com perda:
238 (24.02%)
Melhor negociação:
82.20 USD
Pior negociação:
-15.91 USD
Lucro bruto:
1 914.53 USD (112 642 pips)
Perda bruta:
-721.61 USD (58 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (23.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
131.83 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
93.31%
Depósito máximo carregado:
41.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
14.07
Negociações longas:
508 (51.26%)
Negociações curtas:
483 (48.74%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
1.20 USD
Lucro médio:
2.54 USD
Perda média:
-3.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-84.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-84.80 USD (7)
Crescimento mensal:
9.43%
Previsão anual:
114.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.35 USD
Máximo:
84.80 USD (12.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.83% (71.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.49% (297.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 991
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 55K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +82.20 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +23.30 USD
Máxima perda consecutiva: -84.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live04
0.00 × 51
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
RistonCapital-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live05
0.22 × 18
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
ForexTime-ECN
0.38 × 73
RoboForexEU-ECN
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 1392
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
Tickmill-Live05
0.75 × 28
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 125
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
此账户创建于2025年04月16日！入金400U，出金800U！

This account was created on April 16, 2025! Deposit 400U, withdraw 800U!



Sem comentários
2025.06.25 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 11:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.31 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 11:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 09:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.