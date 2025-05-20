- Crescimento
Negociações:
991
Negociações com lucro:
753 (75.98%)
Negociações com perda:
238 (24.02%)
Melhor negociação:
82.20 USD
Pior negociação:
-15.91 USD
Lucro bruto:
1 914.53 USD (112 642 pips)
Perda bruta:
-721.61 USD (58 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (23.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
131.83 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
93.31%
Depósito máximo carregado:
41.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
14.07
Negociações longas:
508 (51.26%)
Negociações curtas:
483 (48.74%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
1.20 USD
Lucro médio:
2.54 USD
Perda média:
-3.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-84.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-84.80 USD (7)
Crescimento mensal:
9.43%
Previsão anual:
114.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.35 USD
Máximo:
84.80 USD (12.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.83% (71.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.49% (297.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|991
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +82.20 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +23.30 USD
Máxima perda consecutiva: -84.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 51
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
RistonCapital-Real
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 18
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
RoboForexEU-ECN
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.59 × 1392
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 28
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 125
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
此账户创建于2025年04月16日！入金400U，出金800U！
This account was created on April 16, 2025! Deposit 400U, withdraw 800U!
Sem comentários
