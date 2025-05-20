- 成長
トレード:
991
利益トレード:
753 (75.98%)
損失トレード:
238 (24.02%)
ベストトレード:
82.20 USD
最悪のトレード:
-15.91 USD
総利益:
1 914.53 USD (112 642 pips)
総損失:
-721.61 USD (58 011 pips)
最大連続の勝ち:
21 (23.30 USD)
最大連続利益:
131.83 USD (4)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
93.31%
最大入金額:
41.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
14.07
長いトレード:
508 (51.26%)
短いトレード:
483 (48.74%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
1.20 USD
平均利益:
2.54 USD
平均損失:
-3.03 USD
最大連続の負け:
7 (-84.80 USD)
最大連続損失:
-84.80 USD (7)
月間成長:
9.43%
年間予想:
114.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.35 USD
最大の:
84.80 USD (12.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.83% (71.18 USD)
エクイティによる:
59.49% (297.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|991
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
ベストトレード: +82.20 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +23.30 USD
最大連続損失: -84.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 51
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
RistonCapital-Real
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 18
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
RoboForexEU-ECN
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.59 × 1392
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 28
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 125
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
112 より多く...
此账户创建于2025年04月16日！入金400U，出金800U！
This account was created on April 16, 2025! Deposit 400U, withdraw 800U!
レビューなし
30 USD/月
536%
0
0
USD
USD
793
USD
USD
37
100%
991
75%
93%
2.65
1.20
USD
USD
59%
1:500