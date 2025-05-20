- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
766
Profit Trade:
576 (75.19%)
Loss Trade:
190 (24.80%)
Best Trade:
82.20 USD
Worst Trade:
-15.91 USD
Profitto lordo:
1 572.50 USD (87 892 pips)
Perdita lorda:
-629.21 USD (49 163 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (23.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
92.31%
Massimo carico di deposito:
41.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
11.12
Long Trade:
407 (53.13%)
Short Trade:
359 (46.87%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-3.31 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-84.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.80 USD (7)
Crescita mensile:
15.51%
Previsione annuale:
188.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.35 USD
Massimale:
84.80 USD (12.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.83% (71.18 USD)
Per equità:
59.49% (297.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|766
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|943
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.20 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +23.30 USD
Massima perdita consecutiva: -84.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 51
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
RistonCapital-Real
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 18
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
RoboForexEU-ECN
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.59 × 1392
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 28
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 125
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
111 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
投资有风险，入市须谨慎！
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
336%
0
0
USD
USD
543
USD
USD
24
100%
766
75%
92%
2.49
1.23
USD
USD
59%
1:500