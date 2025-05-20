SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PeacockFeather EUR
Quan Hui Guo

PeacockFeather EUR

Quan Hui Guo
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 336%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
766
Profit Trade:
576 (75.19%)
Loss Trade:
190 (24.80%)
Best Trade:
82.20 USD
Worst Trade:
-15.91 USD
Profitto lordo:
1 572.50 USD (87 892 pips)
Perdita lorda:
-629.21 USD (49 163 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (23.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
92.31%
Massimo carico di deposito:
41.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
11.12
Long Trade:
407 (53.13%)
Short Trade:
359 (46.87%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-3.31 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-84.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.80 USD (7)
Crescita mensile:
15.51%
Previsione annuale:
188.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.35 USD
Massimale:
84.80 USD (12.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.83% (71.18 USD)
Per equità:
59.49% (297.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 766
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 943
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.20 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +23.30 USD
Massima perdita consecutiva: -84.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 51
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
RistonCapital-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live05
0.22 × 18
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
ForexTime-ECN
0.38 × 73
RoboForexEU-ECN
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 1392
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
Tickmill-Live05
0.75 × 28
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 125
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
111 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
投资有风险，入市须谨慎！
Non ci sono recensioni
2025.06.25 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 11:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.31 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 11:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 09:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PeacockFeather EUR
30USD al mese
336%
0
0
USD
543
USD
24
100%
766
75%
92%
2.49
1.23
USD
59%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.