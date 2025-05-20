SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PeacockFeather EUR
Quan Hui Guo

PeacockFeather EUR

Quan Hui Guo
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 336%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
766
Bénéfice trades:
576 (75.19%)
Perte trades:
190 (24.80%)
Meilleure transaction:
82.20 USD
Pire transaction:
-15.91 USD
Bénéfice brut:
1 572.50 USD (87 892 pips)
Perte brute:
-629.21 USD (49 163 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (23.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.83 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
92.31%
Charge de dépôt maximale:
41.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
11.12
Longs trades:
407 (53.13%)
Courts trades:
359 (46.87%)
Facteur de profit:
2.50
Rendement attendu:
1.23 USD
Bénéfice moyen:
2.73 USD
Perte moyenne:
-3.31 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-84.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-84.80 USD (7)
Croissance mensuelle:
15.51%
Prévision annuelle:
188.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
48.35 USD
Maximal:
84.80 USD (12.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.83% (71.18 USD)
Par fonds propres:
59.49% (297.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 766
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 943
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +82.20 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +23.30 USD
Perte consécutive maximale: -84.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04
0.00 × 51
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
RistonCapital-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live05
0.22 × 18
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
ForexTime-ECN
0.38 × 73
RoboForexEU-ECN
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 1392
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
Tickmill-Live05
0.75 × 28
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 125
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
111 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
投资有风险，入市须谨慎！
Aucun avis
2025.06.25 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 11:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.31 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 11:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 09:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PeacockFeather EUR
30 USD par mois
336%
0
0
USD
543
USD
24
100%
766
75%
92%
2.49
1.23
USD
59%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.