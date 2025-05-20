리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexTimeFXTM-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live04 0.00 × 51 FullertonMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live02 0.00 × 7 WindsorBrokersBZ-REAL 0.00 × 6 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live01 0.13 × 15 RistonCapital-Real 0.17 × 6 ICMarkets-Live05 0.22 × 18 EuropeFX1-Live 0.25 × 157 ForexTime-ECN 0.38 × 73 RoboForexEU-ECN 0.44 × 9 ICMarketsSC-Live24 0.59 × 1392 ICMarkets-Live22 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live11 0.67 × 1008 Tickmill-Live05 0.75 × 28 EGlobal-Cent7 0.79 × 43 ICMarketsSC-Live04 0.82 × 125 ICMarketsSC-Live17 0.83 × 583 XM.COM-Real 20 0.83 × 6 AdmiralMarkets-Live3 0.85 × 207 112 더...