- 자본
- 축소
트레이드:
1 017
이익 거래:
774 (76.10%)
손실 거래:
243 (23.89%)
최고의 거래:
82.20 USD
최악의 거래:
-15.91 USD
총 수익:
1 941.51 USD (115 441 pips)
총 손실:
-724.21 USD (58 231 pips)
연속 최대 이익:
21 (23.30 USD)
연속 최대 이익:
131.83 USD (4)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
93.31%
최대 입금량:
41.00%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
14.35
롱(주식매수):
514 (50.54%)
숏(주식차입매도):
503 (49.46%)
수익 요인:
2.68
기대수익:
1.20 USD
평균 이익:
2.51 USD
평균 손실:
-2.98 USD
연속 최대 손실:
7 (-84.80 USD)
연속 최대 손실:
-84.80 USD (7)
월별 성장률:
10.54%
연간 예측:
127.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
48.35 USD
최대한의:
84.80 USD (12.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.83% (71.18 USD)
자본금별:
59.49% (297.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1017
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +82.20 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +23.30 USD
연속 최대 손실: -84.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexTimeFXTM-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 51
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
RistonCapital-Real
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 18
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
RoboForexEU-ECN
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.59 × 1392
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 28
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 125
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
此账户创建于2025年04月16日！入金400U，出金800U！
This account was created on April 16, 2025! Deposit 400U, withdraw 800U!
